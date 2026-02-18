Ніколи не одягайте новий одяг без прання: на це є причина

Новий одяг завжди викликає особливі емоції. Принісши покупку додому багатьом не терпиться її одягнути, проте фахівці застерігають, що цього робити не варто. Перед носінням речей, які прилягають до тіла – їх треба попрати.

Речі з магазину не є чистими, хоч і вважаються новими, пише City Magazine. Після покупки їх обов’язково треба прати. І справа тут не лише у гігієні, але й у безпеці для шкіри.

Читайте також Без паніки і хімії: ось чим видалити пляму з кашеміру, аби не зіпсувати одяг

Чому новий одяг треба прати?

Перш ніж потрапити до магазину, одяг проходить складний маршрут: виробництво, фарбування, хімічна обробка, транспортування, склади, магазини. На кожному з цих етапів тканина контактує з різними поверхнями та людьми.

Під час виготовлення матеріали обробляють спеціальними речовинами, щоб вони не мнулися й довго зберігали свій привабливий вигляд. Навіть у нових речах може бути поширений компонент – формальдегід, який здатен призвести до подразнення чи свербіння.

Взаємодіяти зі шкірою також здатні й барвники в темному чи яскравому кольорі, особливо тканина щільно прилягає до тіла або контактує з потом. Навіть невелика кількість речовин здатна викликати дискомфорт.



Нові речі необхідно прати / Фото Pexels

Позбутися усіх цих залишків допомагає звичайне прання. Часто свербіж, сухість чи висипання списують на стрес чи харчування, але причиною могла стати річ, одягнена без попереднього прання.

Є ще один фактор, який не варто оминати увагою. У магазині річ приміряють різні люди, тож вона могла вже контактувати зі шкірою чи косметикою інших покупців. Звичайне прання – це простий спосіб перервати ланцюг контактів.

Дехто боїться, що прання здатне зіпсувати нову річ, проте якщо дотримуватися рекомендацій на етикетні, то ризик буде мінімальним. Перше прання допомагає тканині осісти, позбавляє від надлишків фарби та робить одяг комфортнішим у носінні.

Якісна річ розрахована на прання, а якщо вона не витримує навіть одного циклу, то проблема тоді не в пральній машині. Тому після покупки нового одягу його варто закинути в прання, щоб бути спокійними за власну шкіру.

Як правильно прати пуховик?

Блогерка Софія Сізова радить прати пуховики з використанням рідкого гелю, уникаючи сипучих порошків та кондиціонерів, а також використовувати спеціальні м’ячики для запобігання збиванню пуху. Після прання пуховик треба розвісити на сушарці до повного висихання, а потім збити пух теплим повітрям за допомогою фена та вішаку.

Що ще варто знати про прання?