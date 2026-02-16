Мало що викликає більше стресу, ніж пляма на кашемірі – адже це дуже м'яке, ніжне волокно, що потрібно чистити максимально обережно, і пошкодження можуть видатися непоправними, пише Martha Stewart.

Як почистити пляму на кашемірі?

На відміну від овечої вовни, кашемір не містить ланоліну – натурального воску, що допомагає відштовхувати вологу. На жаль, це означає, що плями дуже швидко вбираються у волокна тканини, якщо не обробити їх одразу як слід.

На щастя, більшість плям можна безпечно видалити вдома, якщо підійти до цього процесу правильно. По-перше, панікувати не варто, натомість спробуйте якомога швидше промити пляму прохолодною водою та дайте їй висохнути. Попри бажання терти та викручувати тканину, робити цього не можна – такі механічні дії тільки нашкодять волокнам кашеміру.

Чим можна і не можна чистити кашемір?

Кашемір – це дуже делікатна тканина, тож найкраще буде використовувати засоби, що розроблені спеціально для неї. Та якщо засобу для делікатного прання під рукою немає, можна взяти натуральний шампунь без сульфатів та спирту, а також без ароматизаторів та барвників.

Не використовуйте засоби на основі ферментів – з часом вони можуть зруйнувати білкові волокна, і це призведе до витончення тканини та утворення дірок. Окрім того, під забороною ще один засіб – хлорний відбілювач. Кисневі порошки та сода також не підходять для такого прання.

Цікаво! Попри побоювання багатьох людей, кашемір можна прати у пральній машині – головне використовувати режим "вовна" та не виставляти температуру вищу, ніж 30 градусів, пише Vogue.

Отож, ось що робити, аби видалити пляму з кашеміру:

промийте холодною водою;

обробіть попередньо пляму спреєм проти плям. А для кислотної плями можна нанести на неї пів склянки білого оцту;

змийте засіб прохолодною водою;

наповніть таз чи раковину водою, додайте мийний засіб чи шампунь. Ніжно масажуйте лише забруднену ділянку;

ретельно прополощіть одяг;

розкладіть річ на рушнику та дайте їй просохнути.

Які ще лайфхаки потрібно знати?