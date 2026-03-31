Одна стара шкарпетка на пилососі розв'яже давню проблему: господині в захваті від трюку

Чи траплялося з вами таке, що дрібнички, як-от невидимки, шпильки, гумки для волосся, гвинтики, падали під диван чи закочувалися під диван? Подіставати всі ці речі, виявляється, можна елементарним способом.

Виявляється, ваші шкарпетки, якщо закріпити їх на пилосмоку, можуть діяти як справжній магніт для різних дрібничок, що закочуються у важкодоступні куточки дому. І з цим простим трюком ви зможете знайти усе, що колись загубили у власній квартирі, пише Mental Floss.

Навіщо натягувати шкарпетку на пилосмок?

Розсипані намистинки, дрібні детальки від конструкторів, шпильки – це дрібнички, що губляться постійно. І підіймати їх руками довго й незручно, а втягувати пилосмоком також не хочеться, адже згодом доведеться копирсатися у брудному мішку для пилу.

На щастя, є один спосіб, який допоможе швидко і неймовірно просто розв'язати цю проблему – і знадобиться тут звичайнісінька шкарпетка. Накручувати її на щітку пилосмока не варто: краще буде зняти її та натягнути елемент гардероба прямо на трубки.



Шкарпетки можна легко використовувати у прибиранні / Фото Pexels

Невеликий шматочок тканини залиште вільним, аби його можна було вставити всередину труби. Шкарпетку закріпіть гумкою для волосся, аби її не втягнуло повністю, щойно ви ввімкнете прилад. І вже після цього можна братися за роботу: пропилососьте місце, де загубилися різні дрібнички.

Пилосмок втягне усі предмети, але вони опиняться не в брудному мішку, а у вашій шкарпетці.

До слова, шкарпетку можна використовувати у прибиранні й в інший спосіб: її достатньо для цього просто вдягнути на руку. Таким чином ви отримуєте рукавицю-ганчірку і не пропустите жодного місця з пилом, пише Homes&Gardens.

