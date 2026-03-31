Один старый носок на пылесосе решит давнюю проблему: хозяйки в восторге от трюка

Случалось ли с вами такое, что безделушки, такие как невидимки, заколки, резинки для волос, винтики, падали под диван или закатывались под диван? Достать все эти вещи, оказывается, можно элементарным способом.

Оказывается, ваши носки, если закрепить их на пылесосе, могут действовать как настоящий магнит для различных безделушек, закатывающихся в труднодоступные уголки дома. И с этим простым трюком вы сможете найти все, что когда-то потеряли в собственной квартире, пишет Mental Floss.

Интересно Цветы будут стоять в вазе целый месяц: флористы рассказали гениальный трюк

Зачем натягивать носок на пылесос?

Рассыпанные бусинки, мелкие детальки от конструкторов, булавки – это мелочи, что теряются постоянно. И поднимать их руками долго и неудобно, а втягивать пылесосом также не хочется, ведь впоследствии придется копаться в грязном мешке для пыли.

Оскільки на Prom продають товари 60 тисяч продавців, каталог налічує понад 120 мільйонів позицій і включає як повсякденні, так і вузькоспеціалізовані категорії.

К счастью, есть один способ, который поможет быстро и невероятно просто решить эту проблему – и понадобится здесь самый обычный носок. Накручивать его на щетку пылесоса не стоит: лучше будет снять его и натянуть элемент гардероба прямо на трубки.



Носки можно легко использовать в уборке / Фото Pexels

Небольшой кусочек ткани оставьте свободным, чтобы его можно было вставить внутрь трубы. Носок закрепите резинкой для волос, чтобы его не втянуло полностью, как только вы включите прибор. И уже после этого можно браться за работу: пропылесосьте место, где потерялись разные безделушки.

Пылесос втянет все предметы, но они окажутся не в грязном мешке, а в вашем носке.

К слову, носок можно использовать в уборке и другим способом: его достаточно для этого просто надеть на руку. Таким образом вы получаете перчатку-тряпку и не пропустите ни одного места с пылью, пишет Homes&Gardens.

Какие еще лайфхаки для дома стоит знать?