Лавровий лист відомий передусім своїм незвичним і приємним запахом. А якщо покласти його на батарею, спеція може проявити ще один несподіваний, але дуже корисний ефект, повідомляє 24 Канал з посиланням на City Magazine.

Цікаво Жир відпаде миттєво: як підручними засобами почистити ручки на газовій плитці

Навіщо класти лавровий лист на батарею?

Варто тільки поставили лавровий лист на батарею, як він почне вивільняти неймовірний та дуже приємний аромат. Але основна особливість цієї спеції полягає не в цьому – виявляється, лавровий лист може поглинати неприємні запахи, що часто накопичуються в приміщенні.

Тож особливо корисно буде розкласти лавровий лист на батареях у кухні чи ванній кімнаті – а також у будь-яких інших приміщеннях, де запахи можуть накопичуватися досить швидко.

До речі, знайти різноманітні спеції за найкращими цінами можна на Prom. Обирайте варіант під свій запит та бюджет.

Окрім того, що лавровий лист допоможе позбутися смороду, він також досить добре впливає на настрій, може зменшити стрес та тривогу – і чимало людей переконані, що запах цієї спеції допомагає їм розслабитися.



Лавровий лист може бути дуже корисним / Фото Pexels

Для того, аби отримати усі переваги від лаврового листа, потрібно просто покласти кілька сухих листочків на батарею, а також змінювати їх регулярно – наприклад, кожні кілька тижнів. А для навіть кращого ефекту на листочки лавра можна крапнути кілька крапель ефірної олії, аби посилити аромат.

Отож, лавровий лист – це ідеальний освіжувач повітря для людей, що не хочуть використовувати магазинні засоби у себе вдома. Він дешевий, натуральний та неймовірно ефективний, пише Dagens.

Які ще лайфхаки для дому потрібно знати?