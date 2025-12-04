Багаторічний нагар відпаде сам: простий трюк, який відмиє всі сковорідки
Кілька місяців користування сковорідкою призводить до утворення нагару. Ця проблема є знайомою майже кожному, але виявляється, що її можна уникнути. Не викидайте сковорідки, а спробуйте повторити простий лайфхак.
Нагар з’являється на пательнях через пригорілий жир, залишки їжі та кіптяву, які накопичуються при неправильному догляді, пише 24 Канал. Є один цікавий спосіб виведення нагару, який полягає у використанні нашатирного спирту.
Як відчистити сковорідку від нагару?
Потрібно взяти кілька міцних целофанових пакетів та вставити один в один. Далі на них розкладіть паперові рушнички хрест-навхрест та покладіть на них сковорідку, а краї загорніть всередину пательні. Також рушнички треба поставити всередину сковорідки.
Всередину налийте пів склянки нашатирного спирту та добре розподіліть по всій поверхні, а тоді щільно зав’яжіть пакети, щоб запах не виходив назовні. Сковорідка повинна простояти у теплому місці добу, а тоді її треба добре відчистити за допомогою дротика.
Завдяки цьому методу, багаторічний нагар відійде буквально сам, оскільки легко відмиється навіть губкою.
Сковорідку з нагаром можна відчистити / Фото Pinterest
Однак цей метод має певні недоліки – і це запах. Нашатирний спирт дуже різкий, тому обов’язково потрібно працювати у рукавичках та масці. Щоб у домі не було неприємного аромату, такий лайфхак краще провести на вулиці.
Господині розповіли про ще кілька цікавих способів, які можна повторити, пише Woman & Home. Помічною є сіль, яка відлущує нагар від сковорідки. Потрібно лише насипати сіль зверху та добре терти, щоб вивести нагар.
Серед популярних методів – використання харчової соди та оцту. Потрібно у пательню налити води стільки, щоб покрити дно, а тоді додати склянку оцту й поставити на плитку з увімкненим вогнем. Коли вода почне кипіти – заберіть з плити.
Далі сковорідку треба поставити на термостійку поверхню, додавши дві столові ложки соди. Коли вона почне шипіти, суміш треба вилити у раковину й дати сковорідці охолонути. Після цього залишки треба вивести дротиком.
Які ще є корисні підказки для дому?
