Многолетний нагар отпадет сам: простой трюк, который отмоет все сковородки

Несколько месяцев пользования сковородкой приводит к образованию нагара. Эта проблема знакома почти каждому, но оказывается, что ее можно избежать. Не выбрасывайте сковородки, а попробуйте повторить простой лайфхак.

Нагар появляется на сковородках из-за пригоревшего жира, остатки пищи и копоть, которые накапливаются при неправильном уходе, пишет 24 Канал. Есть один интересный способ выведения нагара, который заключается в использовании нашатырного спирта.

Как отчистить сковородку от нагара?

Нужно взять несколько прочных целлофановых пакетов и вставить один в другой. Далее на них разложите бумажные полотенца крест-накрест и положите на них сковородку, а края заверните внутрь сковороды. Также полотенца надо поставить внутрь сковородки.

Внутрь налейте полстакана нашатырного спирта и хорошо распределите по всей поверхности, а потом плотно завяжите пакеты, чтобы запах не выходил наружу. Сковородка должна простоять в теплом месте сутки, а тогда ее надо хорошо отчистить с помощью проволоки.

Благодаря этому методу, многолетний нагар отойдет буквально сам, поскольку легко отмоется даже губкой.



Сковородку с нагаром можно отчистить / Фото Pinterest

Однако этот метод имеет определенные недостатки – и это запах. Нашатырный спирт очень резкий, поэтому обязательно нужно работать в перчатках и маске. Чтобы в доме не было неприятного аромата, такой лайфхак лучше провести на улице.

Хозяйки рассказали о еще нескольких интересных способах, которые можно повторить, пишет Woman & Home. Помогает соль, которая отшелушивает нагар от сковородки. Нужно только насыпать соль сверху и хорошо тереть, чтобы вывести нагар.

Среди популярных методов – использование пищевой соды и уксуса. Нужно в сковороду налить воды столько, чтобы покрыть дно, а потом добавить стакан уксуса и поставить на плитку с включенным огнем. Когда вода начнет гореть – уберите с плиты.

Далее сковородку надо поставить на термостойкую поверхность, добавив две столовые ложки соды. Когда она начнет шипеть, смесь надо вылить в раковину и дать сковородке остыть. После этого остатки надо вывести проволокой.

Какие еще есть полезные подсказки для дома?