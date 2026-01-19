Ось що насправді відбувається, коли ви залишаєте зарядники у розетці

Усі мають телефони та ще кілька, а то й кільканадцять приладів, що часто потребують заряджання. Але значно менша кількість людей сумлінно витягає зарядники з розетки щоразу після заряджання.

Суперечки про те, чи потрібно обов'язково витягати зарядні прилади з розетки, чи можна залишати їх там, точаться між людьми вже не один рік, повідомляє 24 Канал з посиланням Better Homes&Gardens.

Чи потрібно витягати зарядні пристрої з розетки?

Телефони, планшети, ноутбуки, навушники, електронні книги та електронні зубні щітки – ці та ще десятки інших приладів живляться від зарядних пристроїв вдома. І багато людей задля зручності не виймають зарядник з розетки, а залишають його прямо в ній до наступного використання.

Але чи справді можна так робити? Виявляється, ні. Якщо залишати зарядні пристрої, коли вони не використовуються, це може призвести до низки проблем. Звісно, якщо ви забудете зробити це раз чи двічі, нічого страшного не станеться.

Та якщо ви постійно залишатимете кожен зарядний пристрій, що використовуєте, підключеним до усіх розеток по всьому домі, це призведе до значних наслідків не тільки для цих пристроїв, але й для вашого гаманця.

Навіть якщо зарядний пристрій не підключено до телефону чи іншого пристрою, він все одно споживає невелику кількість електроенергії, просто будучи підключеним до розетки,

– поділився електрик Баррет Абрамов.

Звісно, кількість електрики, що споживає зарядний пристрій, дуже невелика. Втім, якщо він підключений до розетки протягом всього часу, це може накопичитися. А відключення зарядника від розетки не тільки допомагає зменшити витрати на електроенергію, але знизити ризик пожежі. Особливо важливо це робити у випадку, якщо ви не впевнені у якості зарядного пристрою та купували його окремо від приладу.

Окрім того, відключати пристрої від розетки дуже важливо, якщо у домі є домашні улюбленці чи діти, пише Southern Living. Підключений до розетки зарядний пристрій все ще залишається під напругою, і укус чи навіть невдале смикання можуть пошкодити шнур і оголити дроти.

