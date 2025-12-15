Це листя пригнічує овочі: чому горіх небезпечний для городу

Багато городників помічають, що під волоським горіхом погано ростуть овочі та квіти. Це не випадковість – є доведене пояснення, чому так відбувається.

Листя цього дерева містить особливу речовину під назвою "юглон", про яку стало відомо ще на початку минулого століття, повідомляє 24 Канал за посиланням на Poradniko grodniczy. Найбільше її накопичується в осінньому листі та на старих нижніх гілках.

Як не варто використовувати листя горіха?

Поки листя тримається на дереві – воно не шкодить. Проблеми починаються тоді, коли воно опадає й потрапляє на землю. Під дією дощу та часу ця речовина переходить у ґрунт. Там вона заважає нормальному росту багатьох рослин, через що вони слабшають.

Найчутливішими до такого впливу є помідори, картопля, капуста, огірки, горох, виноград, ожина, півонії, а також деякі дерева – зокрема сосна та яблуні. У цих культур погано сходить насіння, сповільнюється ріст, жовтіє листя і зменшується врожай. Водночас є рослини, які не бояться листя горіха.

Інколи цього листя варто стерегтися / Фото unsplash

Спокійно ростуть поруч із ним цибуля, буряк, квасоля, топінамбур, червона й чорна смородина, бузина, тюльпани, айстри, первоцвіти та декоративні трави. Є культури, для яких сусідство з горіхом не створює проблем – наприклад, диня добре сходить навіть за таких умов.

Велике значення має ґрунт. На "важких" і вологих землях шкідлива речовина затримується надовго – інколи на кілька років. А на легких і сухіших ґрунтах вона швидше втрачає свою силу.

Чи додавати листя горіха у компост?

Якщо додати туди листя волоського горіха, небажана речовина залишиться і в готовому добриві, пише Mrowka. Такий компост не підходить для овочів і квітів, які чутливі до горіха.

Його можна використовувати лише там, де ростуть рослини, яким юглон не шкодить.

