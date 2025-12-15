Эти листья угнетают овощи: почему орех опасен для огорода
- Листья грецкого ореха содержит вещество юглон, которое мешает росту овощей, когда попадает в почву.
- Некоторые растения, такие как лук и свекла, не чувствительны к юглону, поэтому могут расти рядом с орехом без проблем.
Многие огородники замечают, что под грецким орехом плохо растут овощи и цветы. Это не случайность – есть доказанное объяснение, почему так происходит.
Листья этого дерева содержат особое вещество под названием "юглон", о котором стало известно еще в начале прошлого века, сообщает 24 Канал со ссылкой на Poradniko grodniczy. Больше всего его накапливается в осенних листьях и на старых нижних ветвях.
Как не стоит использовать листья ореха?
Пока листья держатся на дереве – они не вредят. Проблемы начинаются тогда, когда они опадают и попадают на землю. Под действием дождя и времени это вещество переходит в почву. Там оно мешает нормальному росту многих растений, из-за чего они ослабевают.
Самыми чувствительными к такому воздействию являются помидоры, картофель, капуста, огурцы, горох, виноград, ежевика, пионы, а также некоторые деревья – в частности сосна и яблони. У этих культур плохо всходят семена, замедляется рост, желтеют листья и уменьшается урожай. В то же время есть растения, которые не боятся листьев ореха.
Иногда этих листьев стоит остерегаться / Фото unsplash
Спокойно растут рядом с ним лук, свекла, фасоль, топинамбур, красная и черная смородина, бузина, тюльпаны, астры, первоцветы и декоративные травы. Есть культуры, для которых соседство с орехом не создает проблем – например, дыня хорошо всходит даже при таких условиях.
Большое значение имеет почва. На "тяжелых" и влажных землях вредное вещество задерживается надолго – иногда на несколько лет. А на легких и сухих почвах оно быстрее теряет свою силу.
Добавлять ли листья ореха в компост?
Если добавить туда листья грецкого ореха, нежелательное вещество останется и в готовом удобрении, пишет Mrowka. Такой компост не подходит для овощей и цветов, которые чувствительны к ореху.
Его можно использовать лишь там, где растут растения, которым юглон не вредит.
Частые вопросы
Что такое юглон и где он содержится?
Юглон - это особое вещество, которое содержится в листьях и старых ветвях дерева ореха. Больше всего юглона накапливается в осенних листьях и на старых нижних ветвях.
Какие растения чувствительны к воздействию юглона?
К воздействию юглона чувствительны такие растения, как помидоры, картофель, капуста, огурцы, горох, виноград, ежевика, пионы, сосна и яблони. У этих растений замедляется рост, желтеют листья и уменьшается урожай.
Можно ли добавлять листья ореха в компост?
Добавлять листья грецкого ореха в компост не рекомендуется, поскольку юглон останется в готовом удобрении. Такой компост не подходит для овощей и цветов, которые чувствительны к ореху, но может быть использован для растений, которым юглон не вредит.
