Чому ніколи не можна садити калину біля дому: не тільки прикмета, але й реальна загроза

Калина – це справжній символ України, неймовірно гарний кущ, що навесні тішить цвітінням, а восени та взимку – яскравими червоними ягодами, які до того ж полюбляють птахи.

Попри те, що калина – це неймовірно гарний кущ, його все ж не варто садити на подвір'ї – і причиною цьому є велика кількість негативних прикмет. Але також слід зважати на те, що часом калина може ставати інвазивною, пише Real Simple.

Чому не варто садити калину у дворі?

Езотерики вірять, що калина – це рослина, що має переважно негативну енергетику, а це значить, що біля дому їй точно не місце. Вона, мовляв, може притягувати і лихо, і хвороби, і сварки між членами родини.

Окрім того, раніше калину часто висаджували на могилах, а квітами та ягодами прикрашали труни й проводили з ними обряди. Через це калина часто асоціюється з трауром, смутком та похованнями.

Втім, це не значить, що калині взагалі не місце на вашій ділянці – її потрібно лише відсадити далі від будинку. Ідеальним місцем буде ділянка біля джерела чи криниці, адже багато людей вірять, що калина може зробити воду смачнішою та навіть нібито чистішою.

Окрім того, негативну енергетику калини можна нейтралізувати кількома іншими рослинами: малиною, глодом, смородиною та шипшиною.

Втім, езотерика – це не єдина причина, чому слід добре обдумати посадку калини. Коріння цього куща дуже глибоке та міцне, і якщо посадити його надто близько до дому, це може також призвести до руйнування фундаменту будівлі.

А деякі інтродуковані види калин – як-от липова калина, можуть бути ще й інвазивними. Вони витісняють інші чагарники та швидко зменшують біорізноманіття на ділянці.

Які ще рослини не варто садити біля дому?

Насадження кущів біля дому можуть миттєво озеленити ділянку та створити затишок. Але деякі рослини поширюються так швидко та стрімко, що ви дуже швидко пожалкуєте про те. що посадили їх біля своїх стін, пише Southern Living.

Гліцинія. Товсті, важкі лози можуть пошкодити стіни, поручні та жолоби, якщо немає іншої належної опори. Окрім того, гліцинія потребує постійної обрізки.

Троянди. Там, де вам потрібний доступ, не варто садити троянди – інакше зіштовхнетеся з великими труднощами, адже кущі колючі та розростаються досить швидко.

Падуб. Рослини виростають досить великими та легко затіняють вікна, а гостролисті падуби ще й колються.

Плакуча верба. Це дерево має настільки потужне коріння, що може підняти фундамент та проникнути у водопровідні лінії та септики.

