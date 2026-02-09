Садівники кажуть, що навіть виснажену орхідею у більшості випадків можна врятувати, пише Martha Stewart.

Як зрозуміти, що орхідея потребує допомоги?

Перший тривожний сигнал – це неприємний запах від субстрату. Це може свідчити про розвиток грибка чи бактерій. Жовте листя може підвердити надмірний полив, а зморшкувате – про нестачу вологи. Плями, опадання листя чи зів’ялі бутони вказують на хвороби.

Що робити, щоб оживити орхідею?

Зверніть увагу на режим поливу

М’яке та зморшкувате листя – це ознака пересихання, а пожовтіння й опадання листя свідчить про надмірний полив. У такому випадку треба скоригувати частоту поливу, щоб повернути орхідею до нормального стану.

Огляньте коріння

Сухі, темні та гнилі корені потрібно обрізати стерильним інструментом. Якщо ж є ознаки кореневої гнилі, то рослину краще пересадити, щоб зупинити поширення проблеми.

Вчасно пересаджуйте

Під час цвітіння орхідеї не люблять пересадки, тому це варто робити лише після того, як квіти опадуть, а субстрат стане занадто щільним. Фахівці кажуть, що орхідеї не страждають від тісного горщика, тому він для більшості рослин є нормальним.

Зволоження пересохлої рослини

Якщо коріння виглядає сухим, то горщик можна занурити у воду на 10 хвилин. Завдяки цьому зволожиться коріння і субстрат.



Рослину потрібно зволожувати / Фото Pexels

Додайте світла

Орхідеї потребують яскравого та розсіяного світла. Рослину потрібно переставити ближче до світла, якщо її квіти та листя виглядають млявими.

Слідкуйте за температурою

Оптимальна температура для більшості орхідей – від 18 до 24 градусів тепла. Нічна прохолода сприяє закладанню бутонів, проте занадто холодне нічне повітря може зупинити розвиток рослини.

Підтримуйте вологість

Орхідеї люблять вологе повітря. Популярні фаленопсиси добре почуваються при вологості 50%. Підтримати вологість допоможе піддон з водою під горщиком чи спеціальний зволожувач.

Перевіряйте на шкідників та хвороби

Борошнисті червці, щитівки, кліщі та інші шкідники виснажують рослину, висмоктуючи з неї поживні речовини. Причиною занепаду рослини можуть бути бактеріальні та вірусні захворювання. Коричневі плями з жовтою облямівкою – поширений симптом бактеріальної плямистості. Чисті горщики й правильний полив можуть уникнути більшості проблем.

Як часто треба пересаджувати рослину?

Орхідеї слід пересаджувати після покупки, щороку або кожні два роки, коли закінчиться цикл цвітіння, а також якщо коріння ростуть з дренажних отворів або субстрат розпадається, пише Better Homes&Gardens. Для пересадки орхідеї потрібно стерилізувати інструменти, підготувати рослину, наповнити новий горщик спеціальною сумішшю, змішати коріння та ґрунт, а потім ретельно полити.

