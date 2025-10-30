Укр Рус
30 жовтня, 15:14
3

Лайфхак чи спосіб зруйнувати посудомийку: чи можна заливати в неї звичайний мийний засіб

Марина Блохіна
Основні тези
  • Використання звичайного мийного засобу в посудомийці категорично заборонено через утворення густої піни, яка може викликати протікання.
  • Якщо закінчився засіб для миття посуду, можна використовувати дві краплі мийного засобу та харчову соду як альтернативу.

Посудомийна машина – це неймовірний прилад, що може заощадити чимало сил та часу. Але він також може бути й досить дорогим: адже потрібно купувати спеціальні капсули та сіль.

Певно, кожен власник посудомийки принаймні раз ставив собі запитання: якщо закінчаться таблетки для неї, чи можна натомість залити звичайний засіб для миття посуду? Відповідь на це запитання однозначна, повідомляє 24 Канал з посиланням на The Spruce

Чи можна заливати звичайний мийний засіб у посудомийку? 

Експерти з догляду за посудомийними машинами попереджають, що використовувати звичайний мийний засіб у посудомийці категорично заборонено. І це не спосіб змусити вас купувати дорожчі таблетки для машинки. Річ у тому, що засіб для ручного миття посуду виділяє набагато більше густої піни – і навіть якщо видається, що засоби мають схожий вигляд і консистенцію, вони діють зовсім по-різному. 

Якщо ви заллєте звичайний засіб для миття посуду у відсік для мила у посудомийці, в машинці почне утворюватися густа піна, що спершу заповнить увесь прилад, а тоді переллється з нього на підлогу. Якщо ж ви переплутали засоби, ось що потрібно робити:

  • вимкніть посудомийну машину та скасуйте цикл;
  • змийте воду та мило, що витекли на підлогу;
  • запустіть цикл зливу у посудомийній машині;
  • залийте в порожню посудомийку чверть склянки оцту та запустіть швидкий цикл очищення, адже посуд може придушити піноутворення;
  • очистьте посудомийку всередині рушниками;
  • ретельно помийте посуд у раковині, аби змити піну. 


Додавати мийний засіб у посудомийку не варто / Фото Pexels

Що робити, якщо закінчився засіб для миття посуду?

Якщо таблеток для посудомийної машини немає, а запустити цикл очищення потрібно одразу, можна скористатися простим лайфхаком, пише Allrecepes. В відділення для мийного засобу крапніть всього дві краплі засобу для миття посуду – а після цього заповніть відсік до кінця харчовою содою. 

Після цього посудомийну машину можна ввімкнути на звичайному режимі. Харчова сода – це природний м'який абразив, що може видалити з тарілок і залишки їжі, і мікроби. 

Що ще про посудомийну машину варто знати?

  • Попри те, що посудомийка – це дуже зручний і корисний прилад, мити у ній можна далеко не все. Зокрема, краще не ставити туди порцеляновий, антикварний, чавунний, мідний та кришталевий, аби не пошкодити його.

  • Окрім того, не слід мити в посудомийці і пластиковий посуд та дерев'яні обробні дошки й миски. 

Часті питання

Чому не можна використовувати звичайний мийний засіб у посудомийці?

Звичайний мийний засіб виділяє набагато більше густої піни, що може заповнити посудомийку та перелитися на підлогу, завдаючи шкоди приладу та приміщенню.

Що робити, якщо закінчився засіб для миття посуду в посудомийці?

Можна використовувати лайфхак: додати дві краплі засобу для миття посуду у відділення для мийного засобу, а потім заповнити відсік харчовою содою.

Який посуд не слід мити в посудомийній машині?

Не рекомендується мити порцеляновий, антикварний, чавунний, мідний, кришталевий, пластиковий посуд та дерев'яні обробні дошки й миски, щоб уникнути їх пошкодження.