Лайфхак или способ разрушить посудомойку: можно ли заливать в нее обычное моющее средство

Посудомоечная машина – это невероятный прибор, который может сэкономить немало сил и времени. Но он также может быть и достаточно дорогим: ведь нужно покупать специальные капсулы и соль.

Наверняка, каждый владелец посудомойки хотя бы раз задавался вопросом: если закончатся таблетки для нее, можно ли взамен залить обычное средство для мытья посуды? Ответ на этот вопрос однозначный, сообщает 24 Канал со ссылкой на The Spruce.

Интересно Как нельзя обрезать розы на зиму: из-за этих ошибок кусты не будут цвести

Можно ли заливать обычное моющее средство в посудомойку?

Эксперты по уходу за посудомоечными машинами предупреждают, что использовать обычное моющее средство в посудомойке категорически запрещено. И это не способ заставить вас покупать более дорогие таблетки для машинки. Дело в том, что средство для ручного мытья посуды выделяет гораздо больше густой пены – и даже если кажется, что средства имеют похожий вид и консистенцию, они действуют совсем по-разному.

До речі, знайти мийні засоби для посудомийних машин за найкращими цінами можна на Prom. Обирайте варіант під свій запит та бюджет.

Если вы зальете обычное средство для мытья посуды в отсек для мыла в посудомойке, в машинке начнет образовываться густая пена, что сначала заполнит весь прибор, а потом перельется из него на пол. Если же вы перепутали средства, вот что нужно делать:

выключите посудомоечную машину и отмените цикл;

смойте воду и мыло, что вытекли на пол;

запустите цикл слива в посудомоечной машине;

залейте в пустую посудомойку четверть стакана уксуса и запустите быстрый цикл очистки, ведь посуда может подавить пенообразование;

очистите посудомойку внутри полотенцами;

тщательно помойте посуду в раковине, чтобы смыть пену.



Добавлять моющее средство в посудомойку не стоит / Фото Pexels

Что делать, если закончилось средство для мытья посуды?

Если таблеток для посудомоечной машины нет, а запустить цикл очистки нужно сразу, можно воспользоваться простым лайфхаком, пишет Allrecepes. В отделение для моющего средства капните всего две капли средства для мытья посуды – а после этого заполните отсек до конца пищевой содой.

После этого посудомоечную машину можно включить на обычном режиме. Пищевая сода – это природный мягкий абразив, что может удалить с тарелок и остатки пищи, и микробы.

Что еще о посудомоечной машине стоит знать?