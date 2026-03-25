Помийте вікна перед Великоднем цим розчином: від розводів не буде й сліду

Миття вікон займає багато часу і зусиль, щоб очистити їх до ідеального стану. Досить часто таке миття призводить до розчарування, оскільки на склі з’являються розводи.

Та для того, щоб ідеально вимити вікна на Великдень, потрібно знати лише кілька простих хитрощів, пише Interia Kobieta.

Як вимити вікна без розводів?

Найефективнішим та найдешевшим методом вважається розчин води та оцту в однаковому співвідношенні. Оцет добре виводить з вікон осад, пил і жир, а ще додає вікнам блиску. При правильному використанні він не залишить розводів.

Якщо ж вікна дуже брудні й не милися після зими, то можна додати 2 – 3 краплі засобу для миття посуду, щоб розчинити стійкі забруднення.

Для миття вікон варто використовувати м’які серветки з мікрофібри – вони найкраще підходять для скла, бо якісно видаляють бруд і не дряпають поверхню. Мити вікна губками з шорстким покриттям не можна, бо вони можуть залишати мікропошкодження на склі.



Простий спосіб миття вікон / Фото Freepik

Уникнути розводів можна завдяки гумовому скребку, який швидко видаляє воду зі скла. Цей засіб стане особливо в пригоді в приміщеннях з великими вікнами. Після миття фахівці радять відполірувати вікна сухою серветкою з мікрофібри.

Коли саме мити вікна?

Найгірший час для миття вікон – сонячний та спекотний день. Сонячні промені призводять до того, що вода та миючі засоби висихають занадто швидко. Через це миючий засіб висихає занадто швидко, призводячи до появи плям та смуг на склі.

Вікна варто мити в хмарний бездощовий день. За таких умов вікна сохнуть повільніше, тож є більше часу, щоб їх протерти та відполірувати.

Загалом миття і полірування не повинні займати надто багато часу. Чим швидше видалиться волога з поверхні, тим менший буде ризик утворення розводів. Завдяки правильній техніці та кільком правилам миття кінцевий результат вразить кожного.

Чим ще помити вікна?

Блогерка Софія Сізова також радить мити вікна розчином води та оцту, проте додає до засобу ще кілька інгредієнтів.

Для засобу знадобиться:

200 мілілітрів води;

100 мілілітрів спирту чи горілки;

100 мілілітрів оцту;

1 столова ложка гліцерину.

Для приготування розчину потрібно спочатку змішати в ємності воду, спирт, оцет та гліцерин. Тоді готову рідину треба перелити в пляшку з розпилювачем, щоб було зручніше наносити на скло. Перед миттям вікно достатньо очистити серветкою, щоб прибрати увесь пил та бруд. Засіб потрібно лише розпилити на поверню скла і вимити мікрофіброю.

