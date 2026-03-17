Постійне носіння взуття призводить до того, що чоботи чи черевики набувають характерного затхлого запаху, пише "1 хвилина". Це є помітним навіть після одного разу носіння взуття, тому завжди рекомендують наступного дня змінювати пару.

Як покращити запах взуття?

Вирішити проблему із запахом допоможе ефірна олія чайного дерева, яка добре освіжає внутрішній простір взуття. Ефірна олія має виразний запах, який перекриває інші запахи. Для більш природної свіжості можна обрати ялівець чи сосну. Перевагою олій є те, що вони повільно випаровуються.

Перед тим, як спакувати взуття у коробки його треба охайно почистити й переконатися в тому, що воно сухе. Якщо ж чоботи чи угги нещодавно носилися, тоді їх краще висушити при кімнатній температурі кілька днів. Волога вийде сама природним чином.



Простий метод уникнення поганого запаху з взуття

Коли ж взуття стане сухим, на ватний диск треба нанести 2 краплі олії й покласти всередину ближче до носка. Кількість крапель не варто збільшувати, бо інакше запах може бути занадто різким. Задля збереження форми взуття, його рекомендовано набити папером, а тоді покласти в коробку для зберігання.

Цей спосіб можна використовувати не лише для зимових пар взуття, але й для утеплених кросівок. На початку зими завдяки цьому лайфхаку взуття буде в гарному стані та зі свіжим ароматом.

Як ще можна вивести неприємний запах зі взуття?

Для швидкого сушіння взуття після дощу або коли воно вологе, експерти радять використовувати паперові рушники чи газети, пише Better Homes&Gardens. Усунути неприємний запах допоможуть цитрусові шкірки або спирт. Шкірки лише треба покласти у взуття на ніч, а спиртом достатньо збризкати устілки.

