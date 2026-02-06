Усі запахи з посудомийної машини зникнуть назавжди: запустіть її з цим засобом

Посудомийна машина – це надзвичайно зручний та корисний прилад в домі. Втім, з часом саме він може стати джерелом неприємних запахів на кухні.

Можливо, вам доводилося мити посуд у посудомийній машині, а тоді виявляти, що склянки та тарілки залишилися каламутними. А варто відкрити дверцята приладу, як в носа вдаряє затхлий і дуже неприємний запах, пише Southern Living.

Цікаво Для цих рослин попіл стане смертельним: які культури гинуть у лужному ґрунті

Усе це – ознаки того, що вашу посудомийку потрібно якомога швидше почистити.

Як часто потрібно мити посудомийну машину?

Передусім потрібно розібратися, наскільки часто слід чистити посудомийну машину, аби вона залишалася придатною до використання та по-справжньому якісно мила ваш посуд. І експерти сходяться на тому, що ретельне чищення, коли ви вимиваєте усю внутрішню частину, дверцята, фільтр та прокладку, потрібно проводити щомісяця, пише Good Housekeeping.

Чищення посудомийки – це ключовий профілактичний крок у догляді за приладом. Якщо ви будете надто довго відкладати цю справу, мінерали, жир, бруд та вапняний наліт будуть накопичуватися всередині. Вони не тільки створять неприємний запах, але й вплинуть на ефективність пральної машини, а також її довговічність.

Чим чистити посудомийну машину?

Один натуральний засіб, що вже є у вас вдома, буде ідеальним способом почистити посудомийку і не завдати їй шкоди. Це оцет – і використати його неймовірно просто.

Спершу потрібно спорожнити посудомийну машину, а тоді налити в миску 1 склянку білого оцту. Поставте миску на верхню полицю посудомийної машини. Після цього все, що потрібно зробити – це увімкнути найгарячіший цикл миття у посудомийці.

Пропустіть цикл сушіння та відкрийте дверцята, аби вона могла просохнути на повітрі. Використовувати таблетку з мийним засобом під час такого прибирання не потрібно.

Які ще лайфхаки потрібно знати?