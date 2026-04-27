Посадка у ці дні дасть вдвічі більше урожаю: посівний календар на травень 2026
У травні в городників розпочинається найактивніший період посадок. В останній місяць весни ґрунт вже достатньо прогрітий, а рослини починають швидко рости, тому дачники звертають увагу на посівний календар, який дозволяє їм краще орієнтуватися в датах посадки.
Коли дні стають довшими, а світлові й сонячні дні збільшуються, можна стартувати з висадкою у відкритий ґрунт багатьох рослин. А визначити найкращі дні для посадки допоможе календар з фазами Місяця Space Weather Live.
За місячним календарем на травень 2026 року фази Місяця будуть проходити у такій послідовності:
Фази Місяця у травні
- Повний Місяць: 1, 2 і 31 травня;
- Спадний Місяць: 3 – 16 травня;
- Молодик: 17 травня;
- Зростаючий Місяць: 18 – 30 травня.
Орієнтування на місячний календар допомагає зрозуміти, коли саме садити рослини, а коли посадки відкласти на інший день. У правильні дні рослини зможуть краще приживитися, швидше почнуть рости і навіть дадуть вдвічі більший урожай. Втім, хороші дати підходять не лише для посадок, але й пересадки чи обробки саду.
У травні вже можна садити більшість рослин / Фото Pexels
Які ж дні сприятливі у травні 2026 року?
Для посадки овочів та квітів найкраще підходить Зростаючий Місяць – з 18 по 30 травня. Якщо посадити рослини в цей період, то вони почнуть рости дуже швидко.
Особливо вдалими будуть такі дні: 19, 21, 22, 25, 27, 29 травня. Рослини в ці дні активно наростять надземну частину, краще вкоріняться й почнуть швидше рости.
А от для посадки коренеплодів (моркви, буряка чи картоплі) підійде Спадний Місяць – з 3 по 16 травня. У цей період енергія рослин спрямована буде в корінь, тож це сприятиме формування міцної підземної частини.
У Спадний Місяць також можна обробляти сад від шкідників та хвороб. Серед найкращих дат: 5, 6, 8, 11, 13 травня.
У травні дачники садять вже помідори, перець, баклажани, огірки, кабачки, гарбузи й капусту. Також можна садити знову кріп, петрушку, салат та шпинат. А серед коренеплодів моркву, буряк та редиску.
Досвідчені садівники радять використовувати з користю кавову гущу, пише Express. У ній міститься багато азоту, яке потрібне рослинам для нарощування зеленої маси.
Поступово гуща почне віддавати поживні речовини, покращуючи структуру ґрунту. Дачники також радять додавати гущу до компосту. У складі гущі також міститься фосфор, калій та магній, які сприяють збагаченню ґрунту.
Які ще є поради для дачників?
Метод з іржавими цвяхами неефективний для гортензій, оскільки форма заліза не засвоюється рослинами. Експерти рекомендують використовувати хелатне залізо та знижувати рН ґрунту для ефективного підживлення гортензій.
Деякі популярні рослини, такі як гіацинт, пуансетія, клематис, амариліс та ірис, містять токсичні речовини, які можуть бути небезпечними для людей і тварин.