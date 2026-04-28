Місячний календар на травень допомагає чітко визначати дні для посіву, пересадки чи підживлення, пише Space Weather Live. Окрім того, календар дає зрозуміти, в які дні до грядок не варто братися.

Кожна фаза має свій вплив на рослини. Якщо Місяць росте – то і посадки підуть вгору, а от Повний Місяць чи Молодик мають негативний вплив на будь-які роботи на городі чи в саду.

За місячним календарем на травень 2026 року фази Місяця будуть проходити у такій послідовності:

Фази Місяця у травні

Повний Місяць: 1, 2 і 31 травня;

1, 2 і 31 травня; Спадний Місяць : 3 – 16 травня;

: 3 – 16 травня; Молодик : 17 травня;

: 17 травня; Зростаючий Місяць: 18 – 30 травня.



У травні можна садити багато різних рослин / Фото Pexels

Коли можна і не можна працювати на городі у травні 2026 року?

1 травня – у Повню енергія нестабільна, тому не можна садити ніякі рослини.

2 травня – у цей день теж варто утриматися від посадок і пересадок.

3 – 5 травня – початок Спадного Місяця. Дні підходять для посадки картоплі, моркви, буряка, цибулі та часнику. Також можна садити квіти – чорнобривці, петунії, айстри, цинію та космею.

6 – 7 травня – ці дні сприятливі для висадки капусти, селери та редиски.

8 – 11 травня – період підходить для посадки коренеплодів та бобових (гороху, квасолі). Садівники можуть садити настурцію та календулу.

12 – 13 травня – не найкращий час для активних робіт на городі. Потрібно зайнятися прополюванням й підготовкою грядок.

14 – 15 травня – дні сприятливі для посадки картоплі, моркви, буряка, а також підживлення рослин.

16 травня – останній день Спадного Місяця. Усі посадки краще відкласти.

17 травня – Місяць у цей день перебуває у Молодику, тому рослини стають дуже вразливими – не можна нічого садити чи пересаджувати.

18 – 24 травня – початок Зростаючого Місяця. Дні ідеальні для посадки огірків, кабачків, гарбуза, кукурудзи, зелені. Також можна садити помідори, перець та баклажани. Також квітникарі можуть садити цибулеві рослини – жоржини та гладіолуси.

25 – 27 травня – один з найкращих періодів. У ці дні можна садити все: овочі, зелень, баштанні культури. Також радять висаджувати квіти.

28 – 29 травня – дні не зовсім сприятливі для посадок. Краще обмежитися лише доглядом чи прополюванням.

30 травня – день підходить для більшості робіт, особливо для посадки теплолюбних культур.

31 травня – у Повню потрібно утриматися від будь-яких посадок.

Зверніть увагу, що сівозміна зберігає родючість ґрунту, зменшує хвороби та покращує ріст рослин, пише Interia Kobieta. Саме тому кожного року треба чергувати культури на грядках. Це потрібно робити для того, щоб уникнути виснаження ґрунту та розмноження патогенів.

Які поради варто знати садівникам?

Деревна зола є натуральним добривом, багатим на кальцій, калій, фосфор і магній, і використовується для розкислення ґрунту та живлення рослин.

Скошена трава може бути також використана як добриво, оскільки містить азот, фосфор, калій та інші поживні речовини. Траву можна розсипати на ґрунті для підживлення рослин або використовувати як мульчу для утримання вологи та запобігання росту бур'янів.