Підживлення рослин необхідне для росту, оскільки забезпечує поживні речовини, які необхідні для зростання й цвітіння, пише Epic Gardening.

Як використовувати скошену траву?

Замість покупки вже готового добрива, можна скористатися натуральним варіантом. Експерт з компостування Ерік Стеффруд розповів, що домашнє добриво на основі трави є ідеальною підгодівлею для рослин, яку чомусь усі позбуваються.

Будучи рослинним матеріалом, трава вже містить багато поживних речовин, які є корисними для рослин. У ній міститься азот, фосфор, калій та різні мікроелементи.

Навесні рослинам дуже необхідні поживні речовини для росту, які складаються з трьох основних елементів: азоту, фосфору та калію, які містяться у скошеній траві.



Можна просто розсипати скошену траву на ділянці, а тоді перекопати її з ґрунтом. Завдяки цьому вона швидко розкладеться, вивільняючи поживні речовини для культур.

На сайті Martha Stewart йдеться про те, що скошену траву можна посипати поверх ґрунту, щоб вона діяла як шар мульчі – утримувала вологу й запобігала росту бур’янів.

Деякі садівники саджають рослини в ящики, тож для того, аби отримати ранній урожай, достатньо лише нашарувати зверху свіжоскошеної трави.

Окрім того, скошена свіжа трава – чудова пожива для кроликів, зайців, корови чи кози. Однак дуже важливо, аби вона не була оброблена хімічними речовинами чи гербіцидом.

