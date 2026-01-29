Календар покупок на лютий 2026: у які дні не можна ходити на шопінг

Фази Місяця мають помітний вплив на життя людей, тому варто заглядати в календар, щоб зрозуміти, коли варто щось купляти, а коли від покупок варто відмовитися. У правильний час покупки принесуть задоволення. Якщо ж їх придбати у невідповідний день, то вони не принесуть жодної користі.

Для вигідних покупок варто звертати увагу на місячний календар лютого, пише 24 Канал.

За місячним календарем на лютий 2026 року циклічна фаза Місяця буде проходити ось в такій послідовності:

Зростаючий Місяць – 1 лютого, 18 – 28 лютого;

Повня – 2 лютого;

Спадний Місяць – 3 – 16 лютого;

Молодик – 17 лютого.

Які є сприятливі фази Місяця для покупок?

З урахуванням дат цього календаря можна обрати період, коли залюбки витрачаються гроші на одяг, товари для дому, техніку. А є певні дні, коли від покупок варто відмовитися, бо вони засмутять й не принесуть жодної радості.

Зростаючий Місяць вважається для покупок найкращим. У цей період можна купувати щось для себе, на подарунок, чи навіть вкладатися в дорогу купівлю. Покупки у період Зростаючого Місяця будуть вдалими.

У Повню астрологи не радять робити дорогих покупок, тому їх краще відтермінувати.

Не варто витрачати гроші на покупки у Спадний Місяць, бо ці речі не принесуть жодної користі та задоволення. Не рекомендовано робити покупки в період, коли Місяць в Молодику, оскільки гроші після такої покупки будуть довго до вас повертатися.

Які дні будуть найщасливішими у лютому для кожного знаку Зодіаку?

Згідно з гороскопом на лютий 2026 року, для кожного знаку буде особливий день, який подарує щастя та приємні емоції, пише Your Tango. Для Овна найщасливішим днем буде – 1 лютого, для Тельців та Близнюків – 17 лютого, для Раків – 26 лютого, для Левів та Діви – 3 лютого, для Терезів – 17 лютого, для Скорпіонів та Стрільців – 1 лютого, для Козерога – 3 лютого, для Водолія – 17 лютого, а для Риб – 3 лютого.

