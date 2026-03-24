У квітні 2026 року Місяць буде проходити через кілька ключових фаз, кожна з яких несе особливий вплив на людину, пише Space Weather Live. Тож ділимося з вами календарем сприятливих та невдалих днів.
Фази Місяця у квітні 2026
Повня – 2 квітня;
Спадний Місяць – 3 – 16 квітня;
Молодик – 17 квітня;
Зростаючий Місяць – 18 – 30 квітня.
|1 квітня
|Повний Місяць
|15 день
|2 квітня
|Повний Місяць
|16 день
|3 квітня
|Спадний Місяць
|17 день
|4 квітня
|Спадний Місяць
|18 день
|5 квітня
|Спадний Місяць
|19 день
|6 квітня
|Спадний Місяць
|20 день
|7 квітня
|Спадний Місяць
|21 день
|8 квітня
|Спадний Місяць
|22 день
|9 квітня
|Спадний Місяць
|23 день
|10 квітня
|Остання чверть
|24 день
|11 квітня
|Спадний Місяць
|25 день
|12 квітня
|Спадний Місяць
|26 день
|13 квітня
|Спадний Місяць
|27 день
|14 квітня
|Спадний Місяць
|28 день
|15 квітня
|Спадний Місяць
|29 день
|16 квітня
|Спадний Місяць
|30 день
|17 квітня
|Молодик
|1 день
|18 квітня
|Зростаючий Місяць
|2 день
|19 квітня
|Зростаючий Місяць
|3 день
|20 квітня
|Зростаючий Місяць
|4 день
|21 квітня
|Зростаючий Місяць
|5 день
|22 квітня
|Зростаючий Місяць
|6 день
|23 квітня
|Зростаючий Місяць
|7 день
|24 квітня
|Зростаючий Місяць
|8 день
|25 квітня
|Зростаючий Місяць
|9 день
|26 квітня
|Зростаючий Місяць
|10 день
|27 квітня
|Зростаючий Місяць
|11 день
|28 квітня
|Зростаючий Місяць
|12 день
|29 квітня
|Зростаючий Місяць
|13 день
|30 квітня
|Зростаючий Місяць
|14 день
Як фази Місяця впливають на людей?
1 квітня – це період майже Повного Місяця. Енергія у цей день буде на піку, тож день підходить для завершення важливих справ та підбиття підсумків.
2 квітня – Повня. Цей день є одним з найбільш емоційно нестабільних періодів. У Повню можливі перепади настрою, імпульсивні рішення та конфлікти. Астрологи радять уникати серйозних розмов та не перевантажувати себе справами.
3 – 16 квітня – Спадний Місяць. У цей період варто завершувати розпочати справи, а також подбати про фізичний та емоційний стан. Час підходить для того, щоб позбутися зайвого, закрити старі питання чи навести порядок.
10 квітня – остання чверть. У цей день варто проаналізувати своє життя й переосмислити ті речі, які найбільше турбують. Починати щось нове не варто. Краще зосередитися на висновках і плануванні.
17 квітня – Молодик. Початок нового місячного циклу сприятливий для планування та постановки цілей.
18 – 30 квітня – Зростаючий Місяць. Ця пора вважається найактивнішою для розвитку та дій. Вдалий час для нових починань, зустрічей, проєктів та будь-яких ініціатив.
Які дні є напруженими?
З 1 по 3 квітня може відчуватися певний емоційний пік через Повню. Астрологи відзначають можливий спад енергії, сумнів та апатію з 9 по 11 квітня. Період Молодика з 16 по 18 квітня теж може мати якусь певну внутрішню нестабільність. А з 23 по 25 квітня у багатьох стаються емоційні коливання через Зростаючий Місяць