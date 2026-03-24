У квітні 2026 року Місяць буде проходити через кілька ключових фаз, кожна з яких несе особливий вплив на людину, пише Space Weather Live. Тож ділимося з вами календарем сприятливих та невдалих днів.

Фази Місяця у квітні 2026

Повня – 2 квітня;

Спадний Місяць – 3 – 16 квітня;

Молодик – 17 квітня;

Зростаючий Місяць – 18 – 30 квітня.

1 квітня Повний Місяць 15 день 2 квітня Повний Місяць 16 день 3 квітня Спадний Місяць 17 день 4 квітня Спадний Місяць 18 день 5 квітня Спадний Місяць 19 день 6 квітня Спадний Місяць 20 день 7 квітня Спадний Місяць 21 день 8 квітня Спадний Місяць 22 день 9 квітня Спадний Місяць 23 день 10 квітня Остання чверть 24 день 11 квітня Спадний Місяць 25 день 12 квітня Спадний Місяць 26 день 13 квітня Спадний Місяць 27 день 14 квітня Спадний Місяць 28 день 15 квітня Спадний Місяць 29 день 16 квітня Спадний Місяць 30 день 17 квітня Молодик 1 день 18 квітня Зростаючий Місяць 2 день 19 квітня Зростаючий Місяць 3 день 20 квітня Зростаючий Місяць 4 день 21 квітня Зростаючий Місяць 5 день 22 квітня Зростаючий Місяць 6 день 23 квітня Зростаючий Місяць 7 день 24 квітня Зростаючий Місяць 8 день 25 квітня Зростаючий Місяць 9 день 26 квітня Зростаючий Місяць 10 день 27 квітня Зростаючий Місяць 11 день 28 квітня Зростаючий Місяць 12 день 29 квітня Зростаючий Місяць 13 день 30 квітня Зростаючий Місяць 14 день

Як фази Місяця впливають на людей?

1 квітня – це період майже Повного Місяця. Енергія у цей день буде на піку, тож день підходить для завершення важливих справ та підбиття підсумків.

2 квітня – Повня. Цей день є одним з найбільш емоційно нестабільних періодів. У Повню можливі перепади настрою, імпульсивні рішення та конфлікти. Астрологи радять уникати серйозних розмов та не перевантажувати себе справами.

3 – 16 квітня – Спадний Місяць. У цей період варто завершувати розпочати справи, а також подбати про фізичний та емоційний стан. Час підходить для того, щоб позбутися зайвого, закрити старі питання чи навести порядок.

10 квітня – остання чверть. У цей день варто проаналізувати своє життя й переосмислити ті речі, які найбільше турбують. Починати щось нове не варто. Краще зосередитися на висновках і плануванні.

17 квітня – Молодик. Початок нового місячного циклу сприятливий для планування та постановки цілей.

18 – 30 квітня – Зростаючий Місяць. Ця пора вважається найактивнішою для розвитку та дій. Вдалий час для нових починань, зустрічей, проєктів та будь-яких ініціатив.

Які дні є напруженими?

З 1 по 3 квітня може відчуватися певний емоційний пік через Повню. Астрологи відзначають можливий спад енергії, сумнів та апатію з 9 по 11 квітня. Період Молодика з 16 по 18 квітня теж може мати якусь певну внутрішню нестабільність. А з 23 по 25 квітня у багатьох стаються емоційні коливання через Зростаючий Місяць