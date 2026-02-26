Березень – найкращий час для шопінгу: в які дні здійснювати покупки

Початок весни традиційно асоціюється з оновленням. У березні багато хто прагне змін, тому купує одяг до сезону чи освіжає інтер’єр задля створення затишку в оселі. Саме в цей період з’являється бажання придбати щось нове – від легкої куртки до декору до дому.

Вже тривалий час більшість людей орієнтуються на місячний календар, пише 24 Канал. Щоб обрати вигідний день для покупок, варто брати до уваги фази Місяця.

За місячним календарем на березень 2026 року фази Місяця будуть проходити у такій послідовності:

Зростаючий Місяць : 6 березня

: 6 березня Повня : 14 березня

: 14 березня Спадний Місяць : 22 березня

: 22 березня Молодик: 29 березня

Коли у березні варто робити покупки?

Зростаючий Місяць – 6 березня

Цей день вважається найбільш сприятливим для шопінгу. Усі речі придбані в цей час принесуть задоволення й будуть довго носитися. Це гарний час для купівлі одягу для нового сезону, техніки, подарунків чи святкового декору на Великдень.

Спадний Місяць – 22 березня

Астрологи радять в цей день зважено підходити до покупок й обирати лише те, що дійсно є необхідним. Заплановані придбання можна спокійно здійснювати. День підходить для тих покупок, без яких складно обійтися в побуті.



У березні можна вже купувати декор на Великдень / Фото Pexels

Коли утриматися від покупок?

Повня – 14 березня

Рішенння у цей день приймаються імпульсивно, тому вибір покупок може бути не зовсім вдалим. Є ризик витратити гроші на речі, які згодом розчарують. Саме тому астрологи радять уникати значних фінансових вкладень в цей день.

Молодик – 29 березня

Покупки в цей період можуть виявитися зайвими чи непотрібними. Якщо є можливість, то серйозні витрати краще відкласти на інші дні.

Обираючи вдалі дати для покупок у березні, можна отримати не лише задоволення від шопінгу, але й зробити його більш усвідомленим.

