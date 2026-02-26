Март –лучшее время для шопинга: в какие дни совершать покупки

Начало весны традиционно ассоциируется с обновлением. В марте многие стремятся к переменам, поэтому покупают одежду к сезону или освежают интерьер для создания уюта в доме. Именно в этот период появляется желание приобрести что-то новое – от легкой куртки до декора в дом.

Уже длительное время большинство людей ориентируются на лунный календарь, пишет 24 Канал. Чтобы выбрать выгодный день для покупок, стоит принимать во внимание фазы Луны.

По лунному календарю на март 2026 года фазы Луны будут проходить в такой последовательности:

Растущая Луна : 6 марта

: 6 марта Полнолуние : 14 марта

: 14 марта Убывающая Луна : 22 марта

: 22 марта Новолуние: 29 марта

Когда в марте стоит делать покупки?

Растущая Луна – 6 марта

Этот день считается наиболее благоприятным для шопинга. Все вещи приобретенные в это время принесут удовольствие и будут долго носиться. Это хорошее время для покупки одежды для нового сезона, техники, подарков или праздничного декора на Пасху.

Луна убывающая – 22 марта

Астрологи советуют в этот день взвешенно подходить к покупкам и выбирать только то, что действительно необходимо. Запланированные приобретения можно спокойно осуществлять. День подходит для тех покупок, без которых сложно обойтись в быту.



В марте можно уже покупать декор на Пасху / Фото Pexels

Когда воздержаться от покупок?

Полнолуние – 14 марта

Решения в этот день принимаются импульсивно, поэтому выбор покупок может быть не совсем удачным. Есть риск потратить деньги на вещи, которые впоследствии разочаруют. Именно поэтому астрологи советуют избегать значительных финансовых вложений в этот день.

Новолуние – 29 марта

Покупки в этот период могут оказаться лишними или ненужными. Если есть возможность, то серьезные траты лучше отложить на другие дни.

Выбирая удачные даты для покупок в марте, можно получить не только удовольствие от шопинга, но и сделать его более осознанным.

