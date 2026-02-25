Щоб дорога не спричинила стрес у кота, потрібно подбати про його максимальний комфорт. Зокрема, обрати переноску, в якій улюбленець почуватиметься безпечно та затишно, повідомляє Bvna.

Якими бувають переноски?

Обираючи переноску, варто зважати на індивідуальні параметри котика. Вона має бути у 1,5 – 2 рази більшою за зріст улюбленця. Така переноска комфортно поміститься у салоні автомобіля. Також з нею буде зручно вирушати у дорогу потягом або літаком.

Серед найпопулярніших видів переносок:

з жорсткими стінками – зазвичай виготовляються з міцного пластику та мають дверцята, які не дозволять котові вистрибнути на ходу. Найчастіше їх використовують для тривалих походів або поїздок;

з м’якими стінками – часто виготовлені з нейлону, поліестера або навіть на основі бавовни; найкраще підходять для нетривалих пересувань, як-от поїздка до грумера чи похід з улюбленцем по крамницях. При виборі такої переноски, варто звертати увагу на щільність матеріалу, вентиляцію та якість замків;

рюкзаки-переноски – підходять для ситуацій, коли потрібно йти пішки, а руки мають бути вільними. Тут важливо, щоб у кота була нормальна циркуляція повітря, а сама конструкція не хиталася під час ходьби, адже не всі тварини добре переносять рух.

Також актуальними для різних запитів є двосторонні переноски (двоє котів можуть мандрувати по сусідству) та переноски на колесах (актуально для довгої дороги).

Переноску потрібно підбирати під параметри котика / Shutterstock

Як обрати переноску для кота?

Щоб кіт почувався максимально комфортно, варто виміряти його зріст та вагу. Переноска має дозволяти улюбленцю вільно рухатися (стояти, повертатися й лягати). Водночас, якщо простору буде аж надто багато, коту буде важче зберігати опору під час руху.

Обираючи переноску, варто проаналізувати, для яких потреб вона потрібна. Зокрема, чи планують господарі подорожувати з котом, чи лише возитимуть його до ветеринара та грумера. Якщо переноска потрібна для тривалих мандрівок, варто пам’ятати, що деякі авіакомпанії мають свої вимоги щодо габаритів.

У переносці котику має бути комфортно та безпечно / Shutterstock

Також дуже важливо оцінити міцність конструкції та надійність замків, чи зможуть вони втримати кота при спробі втекти, наприклад, під кабінетом у ветеринара.

Якщо переноска потрібна для поїздок на авто, слід подумати про безпеку в салоні: чи можна буде її надійно зафіксувати під час руху.

Ще один практичний момент – ручки: переноску має бути зручно нести. Плавність під час руху застрахує кота від зайвого стресу. Також дуже важливо оцінити вентиляцію переноски: отвори для повітря мають бути достатніми з різних боків, щоб кіт міг вільно дихати.