Під "ензимною пудрою" можуть ховатися різні формули – від дуже м’яких до більш активних, повідомляє Applied Sciences. Тому перед покупкою варто розуміти, за що відповідають ензими, і які інгредієнти зроблять використання комфортнішим.

Що таке ензимна пудра і як вона працює?

Ензимна пудра – засіб для очищення шкіри у форматі сухого порошку. Його використовують у щоденному догляді, коли потрібне очищення без жорстких частинок.

Для використання пудру радять змішати із водою до легкої піни та нанести на вологе обличчя, а після короткого очищення засіб змити водою.

Ніжний догляд для вашої шкіри / Фото Shutterstock

Ключова частина формули пудри – ферменти. У дослідженнях ферментні компоненти описують як такі, що допомагають руйнувати зв’язки у поверхневих білкових структурах і полегшують видалення відмерлих клітин. Через це текстура шкіри може ставати рівнішою.

Водночас зазначають, що це – не процедура глибокої дії. Ефект може накопичуватиь, а результат залежить від частоти використання й конкретної формули.

На що звернути увагу у складі?

Наявність ферментів у списку інгредієнтів – перше, що варто перевірити. Часто зустрічаються назви Papain і Bromelain. Якщо їх немає, пудра може бути просто порошковим очищенням без ферментної частини.

Далі важливо оцінити склад на потенційні подразники. Частині людей заважають сильні ароматизатори та ефірні олії. Для чутливої шкіри прості формули можуть бути кращим варіантом.

Крім цього, може бути важливим поєднання з кислотами. І ще один принциповий нюанс – загальний баланс догляду, адже шкіру не варто перевантажувати.

Ензимні пудри до 1 тисячі гривень: що обрати для домашнього догляду?

Ензимні пудри до 1000 гривень легко знайти в продажу, і в цьому сегменті є чимало гідних варіантів. Під час вибору найважливіше звернути увагу на наявність ферментів у складі, м’яку очищувальну основу.

Один із доступних варіантів у цій категорії – засіб на основі папаїну, який часто використовують саме в ензимних формулах. Саме до таких належить ензимна пудра для обличчя та тіла Epilax з папаїном. Epilax також має у складі протеазу та ліпазу. У описі товару зазначають, що це ферменти, які дають м’яке очищення й делікатне оновлення шкіри. Є алантоїн, тому формула зазвичай комфортніша. Також на сайті мовиться, що засіб підходить і для обличчя, і для тіла, а використовувати його зручно 1–2 рази на тиждень.

Ще один варіант у цій ціновій категорії – ензимна пудра з акцентом на заспокоєння шкіри. Tocobo Cica Calming Powder Wash – це ензимна пудра для м’якого очищення. Формула має слабокислий рН, наближений до здорового шкірного бар’єра.

Також можна звернути увагу на – Smart4Derma Pozzolan Enzyme Powder Black Cleanser для жирної та комбінованої шкіри. У описі акцент зроблений на контроль себуму, очищення пор і вирівнювання тону.

Важливо враховувати тип і стан шкіри, а також інші активні засоби у догляді, щоб не перевантажувати її. Якщо є хронічні подразнення, висипання, купероз або сумніви щодо частоти використання, краще обрати засіб разом із косметологом або дерматологом.

