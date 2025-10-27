Положення Місяця на небі може підказати чимало людям, які знають, як інтерпретувати його фази. Виявляється, він може попередити про невдачі та складні дні, повідомляє 24 Канал з посиланням на SpaceWeatherLive.
Місячний календар на листопад
|1 листопада
|Зростаючий Місяць
|10 день
|2 листопада
|Зростаючий Місяць
|11 день
|3 листопада
|Зростаючий Місяць
|12 день
|4 листопада
|Зростаючий Місяць
|13 день
|5 листопада
|Повня
|14 день
|6 листопада
|Повня
|15 день
|7 листопада
|Спадаючий Місяць
|16 день
|8 листопада
|Спадаючий Місяць
|17 день
|9 листопада
|Спадаючий Місяць
|18 день
|10 листопада
|Спадаючий Місяць
|19 день
|11 листопада
|Спадаючий Місяць
|20 день
|12 листопада
|Спадаючий Місяць
|21 день
|13 листопада
|Остання чверть
|22 день
|14 листопада
|Остання чверть
|23 день
|15 листопада
|Спадаючий Місяць
|24 день
|16 листопада
|Спадаючий Місяць
|25 день
|17 листопада
|Спадаючий Місяць
|26 день
|18 листопада
|Спадаючий Місяць
|27 день
|19 листопада
|Спадаючий Місяць
|28 день
|20 листопада
|Молодик
|29 день
|21 листопада
|Молодик
|0 день
|22 листопада
|Зростаючий Місяць
|29 день
|23 листопада
|Зростаючий Місяць
|1 день
|24 листопада
|Зростаючий Місяць
|2 день
|25 листопада
|Зростаючий Місяць
|3 день
|26 листопада
|Зростаючий чверть
|4 день
|27 листопада
|Зростаючий Місяць
|5 день
|28 листопада
|Перша чверть
|6 день
|29 листопада
|Зростаючий Місяць
|7 день
|30 листопада
|Перша чверть
|8 день
Вплив Місяця на людину
З давніх-давен люди спостерігали за змінами фаз Місяця та помічали, що він нібито може впливати на людину – на події у її житті, вдачу, настрій та повсякденні справи. Але на відміну від календарного місяця, місячний цикл триває всього 29,5 днів, пише Almanac.
Він складається з чотирьох фаз – молодика, першої чверті, повні та останньої чверті.
- Молодик – це найкращий час для планування справ, початку нових хобі, планування зустрічей тощо.
- Перша чверть – це час, коли варто здійснювати плани.
- Повня. У цей час потрібно бути обережними – астрологи вірять, що в повню люди стають необачними, і на них можуть підстерігати невдачі.
- Остання чверть – це час для того, аби підбити підсумки, відпочити та присвятити час людям навколо.
У листопаді буде кілька сприятливих днів – зокрема 18, 21, 26 та 27 числа.
А ось обережними варто бути у три дні – 3,4 та 30 листопада