Положение Луны на небе может подсказать немало людям, которые знают, как интерпретировать ее фазы. Оказывается, она может предупредить о неудачах и сложных днях, сообщает 24 Канал со ссылкой на SpaceWeatherLive.
Лунный календарь на ноябрь
|1 ноября
|Растущая Луна
|10 день
|2 ноября
|Растущая Луна
|11 день
|3 ноября
|Растущая Луна
|12 день
|4 ноября
|Растущая Луна
|13 день
|5 ноября
|Полнолуние
|14 день
|6 ноября
|Полнолуние
|15 день
|7 ноября
|Убывающая Луна
|16 день
|8 ноября
|Убывающая Луна
|17 день
|9 ноября
|Убывающая Луна
|18 день
|10 ноября
|Убывающая Луна
|19 день
|11 ноября
|Убывающая Луна
|20 день
|12 ноября
|Убывающая Луна
|21 день
|13 ноября
|Последняя четверть
|22 день
|14 ноября
|Последняя четверть
|23 день
|15 ноября
|Убывающая Луна
|24 день
|16 ноября
|Убывающая Луна
|25 день
|17 ноября
|Убывающая Луна
|26 день
|18 ноября
|Убывающая Луна
|27 день
|19 ноября
|Убывающая Луна
|28 день
|20 ноября
|Новолуние
|29 день
|21 ноября
|Новолуние
|0 день
|22 ноября
|Растущая Луна
|29 день
|23 ноября
|Растущая Луна
|1 день
|24 ноября
|Растущая Луна
|2 день
|25 ноября
|Растущая Луна
|3 день
|26 ноября
|Растущая четверть
|4 день
|27 ноября
|Растущая Луна
|5 день
|28 ноября
|Первая четверть
|6 день
|29 ноября
|Растущая Луна
|7 день
|30 ноября
|Первая четверть
|8 день
Влияние Луны на человека
Издавна люди наблюдали за изменениями фаз Луны и замечали, что она якобы может влиять на человека – на события в его жизни, удачу, настроение и повседневные дела. Но в отличие от календарного месяца, лунный цикл длится всего 29,5 дней, пишет Almanac.
Он состоит из четырех фаз – новолуния, первой четверти, полнолуния и последней четверти.
- Новолуние – это лучшее время для планирования дел, начала новых хобби, планирования встреч и тому подобное.
- Первая четверть – это время, когда стоит осуществлять планы.
- Полная четверть. В это время нужно быть осторожными – астрологи верят, что в полнолуние люди становятся опрометчивыми, и на них могут подстерегать неудачи.
- Последняя четверть – это время для того, чтобы подвести итоги, отдохнуть и посвятить время людям вокруг.
В ноябре будет несколько благоприятных дней – в частности 18, 21, 26 и 27 числа.
А вот осторожными стоит быть в три дня – 3,4 и 30 ноября