Ці 8 днів приховують небезпеку і неприємності: місячний календар на березень 2026
- Астрологи вважають, що космічні тіла, зокрема Місяць, можуть впливати на стан людини і її вчинки.
- Перед створенням важливих планів на березень 2026 року рекомендується перевірити дату в місячному календарі.
Астрологи переконані, що на стан людини та її вчинки можуть впливати космічні тіла, і зокрема й Місяць – і за його фазами стежать особливо пильно.
Здавна люди стежать за Місяцем, аби визначити вдалі та невдалі дні для тих чи інших справ. Тож перед тим, як створювати важливі плани на березень, краще перевірити цю дату в календарі, пише Space Weather Live.
|1 березня
|Зростаючий місяць
|12 день
|2 березня
|Зростаючий місяць
|13 день
|3 березня
|Повний місяць
|14 день
|4 березня
|Повний місяць
|15 день
|5 березня
|Спадаючий місяць
|16 день
|6 березня
|Спадаючий місяць
|17 день
|7 березня
|Спадаючий місяць
|18 день
|8 березня
|Спадаючий місяць
|19 день
|9 березня
|Спадаючий місяць
|20 день
|10 березня
|Спадаючий місяць
|21 день
|11 березня
|Остання чверть
|22 день
|12 березня
|Остання чверть
|23 день
|13 березня
|Спадаючий місяць
|24 день
|14 березня
|Спадаючий місяць
|25 день
|15 березня
|Спадаючий місяць
|26 день
|16 березня
|Спадаючий місяць
|27 день
|17 березня
|Спадаючий місяць
|28 день
|18 березня
|Спадаючий місяць
|29 день
|19 березня
|Молодик
|0 день
|20 березня
|Зростаючий місяць
|1 день
|21 березня
|Зростаючий місяць
|2 день
|22 березня
|Зростаючий місяць
|3 день
|23 березня
|Зростаючий місяць
|4 день
|24 березня
|Зростаючий місяць
|5 день
|25 березня
|Зростаючий місяць
|6 день
|26 березня
|Перша чверть
|7 день
|27 березня
|Зростаючий місяць
|8 день
|28 березня
|Зростаючий місяць
|9 день
|29 березня
|Зростаючий місяць
|10 день
|30 березня
|Зростаючий місяць
|11 день
|31 березня
|Зростаючий місяць
|12 день
Як фази Місяця у березні впливають на людей?
1 і 2 березня – це зростаючий опуклий місяць, що майже повний, з видимістю у 93 – 99%. Це значить, що цей час ідеально підходить для втілення різноманітних планів, пише Almanac.
А ось на 3 – 4 березня припадає повня. Цей період в астрології вважається досить небезпечним. В цей час людина нібито гірше контролює свої емоції та реакції, тож краще утриматися від ухвалення важливих рішень та відвідування зустрічей. Натомість час можна присвятити відпочинку та релаксу.
11 – 12 березня – це остання чверть, коли півмісяць добре видно вранці. Цей час – для обдумування майбутніх планів, рефлексії щодо подій попереднього місяця.
А ось Молодик 19 березня та зростаючий серп – це ідеальний час для впровадження у життя планів, активних зустрічей, рішень тощо.
Втім, у березні є кілька несприятливих днів, впродовж яких варто бути особливо обережними – це 5 – 7, 8, 18 – 20, а також 26 – 27 числа.
