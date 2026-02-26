Ці 8 днів приховують небезпеку і неприємності: місячний календар на березень 2026

Астрологи переконані, що на стан людини та її вчинки можуть впливати космічні тіла, і зокрема й Місяць – і за його фазами стежать особливо пильно.

Здавна люди стежать за Місяцем, аби визначити вдалі та невдалі дні для тих чи інших справ. Тож перед тим, як створювати важливі плани на березень, краще перевірити цю дату в календарі, пише Space Weather Live.

Цікаво Який вакууматор найкраще підходить для дому: поради перед покупкою