Восени у павуків розпочинається шлюбний сезон, тому вони можуть бути досить активними й помітними, бо перебувають в пошуках пари, пише 24 Канал з посиланням на Express. Відлякати павуків можна досить природним способом, без використання хімії.

Як позбутися павуків?

Фахівці радять змішати склянку кокосової олії з двома склянками води у пляшці з розпилювачем. Все потрібно добре струсити, а тоді обприскати засіб навколо будинку. А ще можна занурити ватні спонжики в розчин та розкласти їх всередині та зовні будинку.

Павуки ненавидять запах кокоса, тому будуть оминати дім, а якщо почують аромат всередині, то також швидко покинуть оселю. Окрім того, що засіб використовуватиметься проти комах, він ще й зможе наповнити приміщення гарним запахом.



Кокосова олія відлякує павуків / Фото Pexels

У випадку, якщо є ділянка вкрита великою кількістю павутиння, то спочатку її треба прибрати за допомогою віника, а тоді очистити й обприскати сумішшю оцту та кокосової олії. Для розчину знадобиться склянка оцту та чайна ложка олії.

Щоб вивести павуків з дому, важливо завжди підтримувати чистоту, регулярно витирати пил та пилососити.

Як ще позбутися павуків?

Видання Express в іншому матеріалі також зазначає, що павуків відлякує запах цитрусових. Потрібно лише очистити меблі, плінтус та підвіконня засобом з цитрусовим ароматом.

Павуки проникають в оселю через щілини, які часто бувають навколо вікон. Якщо такі знайшлися – їх потрібно герметизувати.

