Речь идет о многоразовых салфетках из микрофибры, пишет Okdiario. Их преимущество заключается в длительном использовании.

Что выбрать вместо кухонных полотенец?

Микрофибровые салфетки можно стирать и снова применять, что позволяет экономить деньги и уменьшать количество отходов. Кроме того, они гораздо лучше справляются с влажными и жирными загрязнениями и служат значительно дольше.

В мире ежегодно расходуются миллионы рулонов бумажных полотенец, а их производство требует ресурсов – древесины, воды и энергии, а это приводит к образованию отходов. Именно поэтому большинство людей пересматривают свои привычки и выбирают более экологичные варианты.

Салфетки из микрофибры производятся из синтетических волокон, поэтому обеспечивают высокую прочность и способность впитывать влагу. Теперь популярность на такие салфетки – не просто тренд, а осознанный выбор устойчивого образа жизни.

Еще одна их сильная сторона – универсальность. Если бумажные полотенца используются на кухне, то салфетки из микрофибры подходят для других комнат.



Салфетки из микрофибры достаточно универсальны / Фото Pexels

Ими удобно протирать стекла или зеркала без разводов, удалять пыль с мебели и очищать технику. А еще они эффективны как в сухом, так и влажном виде, поэтому это расширяет сферу их применения.

Микрофибра специально создана для эффективной очистки. Их тонкие волокна работают как микроспопичные захваты, которые удерживают частицы грязи и не дают им распространяться на поверхности.

Большинство таких салфеток легко стирать в стиральной машине на средней температуре, чтобы вывести жир, грязь и бактерии. Однако не стоит использовать смягчители, потому что они способны снизить эффективность материала.

Для удобства и гигиены лучше использовать различные салфетки для различных зон в доме. Это можно организовать благодаря цветам, которые помогут распознать, что для чего предназначено.

Именно эти преимущества доказывают, что микрофибровые салфетки – это гораздо более удобная и эффективная альтернатива бумажным полотенцам.

Как стирать микрофибру?

Салфетки из микрофибры нельзя стирать вместе с хлопковыми или шерстяными вещами – ворс из них оседает на синтетических волокнах и снижает их эффективность, пишет Gtechniq. В стиральной машине микрофибру стирают отдельно от другой одежды. Оптимальная температура – около 40 градусов.

Режим выбирают деликатный или стандартный без чрезмерного отжима. Сушить салфетки лучше естественным способом или в сушильной машине при низкой температуре. Высокий нагрев может деформировать волокна.

