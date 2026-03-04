Трендові кольори манікюру на весну 2026: розкішна добірка
- Цієї весни в моді блакитний, персиковий, молочний, лимонний і червоний кольори манікюру.
- Класичні нюдові відтінки відходять на другий план, поступаючись місцем пастельним і яскравим кольорам.
З початком березня більшість дівчат відмовляються від темних відтінків лаку, обираючи яскраві й світлі кольори. У найближчі місяці манікюр відображатиме дух весни через відтінки, які точно сподобаються багатьом.
Цієї весни класичні нюдові тони відходять на другий план, а перше місце посідають ніжні кольори, пише In Journal. Пастельні й насичені відтінки увійшли до п’ятірки найбажаніших кольорів.
Які кольори манікюру в моді цієї весни?
Червоний
Бонус яскравих червоних нігтів полягає в тому, що такий манікюр завжди виглядає шикарно й підходить для будь-якої нагоди, оскільки є позачасовим.
Блакитний
Серед пастельних відтінків, найактуальнішим вважається блакитний. Цей стриманий колір виглядає стильно й красиво.
Персиковий
Замість рожевих відтінків, цього сезону вже варто робити акцент на ніжних персикових тонах. Колір є чудовою альтернативою класичним варіантам, бо він однаково практичний та свіжо виглядає.
Молочний
Класичний молочний манікюр знову повернувся в моду. Перевага кольору полягає в тому, що він чудово поєднується з нігтями будь-якої довжини та форми. Варто лише подбати про те, щоб нігті були акуратно підпиляні, а кутикула – гарно підстриженою.
Лимонний
Минулого літа Гейлі Бібер почала фарбувати нігті жовтим кольором, тож він вже встиг опинитися в центрі уваги. Найближчі кілька місяців ніжний лимонний відтінок підійде всім, хто любить насичені та грайливі кольори на нігтях.
До слова, у 2026 році найпопулярнішим кольором манікюру став нефритовий, який асоціюється з достатком і позитивною енергією, пише Cosmopolitan. З погляду психології, зелений колір розташовується в центрі спектра і сприймається оком найлегше. Він сигналізує нервовій системі про безпеку та знижує рівень тривожності людини.
