Трендові кольори манікюру на весну 2026: розкішна добірка

З початком березня більшість дівчат відмовляються від темних відтінків лаку, обираючи яскраві й світлі кольори. У найближчі місяці манікюр відображатиме дух весни через відтінки, які точно сподобаються багатьом.

Цієї весни класичні нюдові тони відходять на другий план, а перше місце посідають ніжні кольори, пише In Journal. Пастельні й насичені відтінки увійшли до п’ятірки найбажаніших кольорів.

Читайте також Не викидайте тюбик від губної помади у смітник: його можна використати в побуті

Які кольори манікюру в моді цієї весни?

Червоний

Бонус яскравих червоних нігтів полягає в тому, що такий манікюр завжди виглядає шикарно й підходить для будь-якої нагоди, оскільки є позачасовим.

Стартовий набір для манікюру з лампою і фрезером, а ще величезне різноманіття кольорів лаків, пензликів, приладів та інструментів для апаратного манікюру можна придбати на Prom.

Якщо звикли до онлайн-шопінгу зі смартфона, можете скористатися додатком Prom. Він один з найпопулярніших в Україні для покупок: входить до топ-3 категорії "Покупки" в українському App Store та має понад 10 мільйонів завантажень у Google Play.

Блакитний

Серед пастельних відтінків, найактуальнішим вважається блакитний. Цей стриманий колір виглядає стильно й красиво.

Персиковий

Замість рожевих відтінків, цього сезону вже варто робити акцент на ніжних персикових тонах. Колір є чудовою альтернативою класичним варіантам, бо він однаково практичний та свіжо виглядає.

Молочний

Класичний молочний манікюр знову повернувся в моду. Перевага кольору полягає в тому, що він чудово поєднується з нігтями будь-якої довжини та форми. Варто лише подбати про те, щоб нігті були акуратно підпиляні, а кутикула – гарно підстриженою.

Лимонний

Минулого літа Гейлі Бібер почала фарбувати нігті жовтим кольором, тож він вже встиг опинитися в центрі уваги. Найближчі кілька місяців ніжний лимонний відтінок підійде всім, хто любить насичені та грайливі кольори на нігтях.

До слова, у 2026 році найпопулярнішим кольором манікюру став нефритовий, який асоціюється з достатком і позитивною енергією, пише Cosmopolitan. З погляду психології, зелений колір розташовується в центрі спектра і сприймається оком найлегше. Він сигналізує нервовій системі про безпеку та знижує рівень тривожності людини.

Що ще варто прочитати?