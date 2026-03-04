Этой весной классические нюдовые тона отходят на второй план, а первое место занимают нежные цвета, пишет In Journal. Пастельные и насыщенные оттенки вошли в пятерку самых желанных цветов.

Какие цвета маникюра в моде этой весной?

Красный

Бонус ярких красных ногтей заключается в том, что такой маникюр всегда выглядит шикарно и подходит для любого случая, поскольку является вневременным.

Голубой

Среди пастельных оттенков, самым актуальным считается голубой. Этот сдержанный цвет выглядит стильно и красиво.

Персиковый

Вместо розовых оттенков, в этом сезоне уже стоит делать акцент на нежных персиковых тонах. Цвет является отличной альтернативой классическим вариантам, потому что он одинаково практичен и свежо выглядит.

Молочный

Классический молочный маникюр снова вернулся в моду. Преимущество цвета заключается в том, что он прекрасно сочетается с ногтями любой длины и формы. Стоит только позаботиться о том, чтобы ногти были аккуратно подпилены, а кутикула – хорошо подстриженной.

Лимонный

Прошлым летом Хейли Бибер начала красить ногти желтым цветом, поэтому он уже успел оказаться в центре внимания. Ближайшие несколько месяцев нежный лимонный оттенок подойдет всем, кто любит насыщенные и игривые цвета на ногтях.

К слову, в 2026 году самым популярным цветом маникюра стал нефритовый, который ассоциируется с достатком и положительной энергией, пишет Cosmopolitan. С точки зрения психологии, зеленый цвет располагается в центре спектра и воспринимается глазом легче всего. Он сигнализирует нервной системе о безопасности и снижает уровень тревожности человека.

