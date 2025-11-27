Взимку на комунальні послуги доводиться витрачати значно більше грошей – і чимало людей виявляються до цього не готовими. Та ви могли й не підозрювати, що саме ваші звички впливають на те, скільки доводиться платити, повідомляє 24 Канал з посиланням на Real Simple.
Як зменшити рахунки за опалення?
Прибирання
Чимало експертів радять не забувати про обслуговування системи опалення – іноді доводиться витрачати гроші, аби потім заощадити. Втім, якщо до заміни батарей ви не готові, навіть звичайне прибирання може дати неймовірний результат.
Зокрема, слід очистити повітроводи та фільтри, вентиляцію й кондиціонування. Тонкі фільтри слід замінювати кожного сезону, а ось більші системи можуть працювати до 9 місяців поспіль.
Закрийте вікна
Більшість людей про це не підозрюють, та практично 30% тепла у домі втрачається через вікна. І якщо ваші віконні рами старі та деформовані, саме час подбати про придбання нових. Окрім того, штори можуть стати саме тим, що вам потрібно, аби утримати тепло в кімнатах.
Знизьте температуру термостата
Якщо ви будете знижувати температуру термостата на кілька градусів приблизно на 8 годин щодня, це допоможе заощадити до 10% річного рахунку за електрику. Окрім того, можна зменшити опалення до найнижчого допустимого рівня у час, коли вас немає в дома.
Використовуйте зволожувач повітря
Зволожувач повітря, здавалося б, ніяк не пов'язаний з теплом, та насправді він незамінний для того, аби зігрітися. Влітку більшість людей намагаються позбутися вологи, адже вона утримує тепло, а ось взимку її варто повернути.
Вологе повітря відчувається теплішим за сухе, і термостат можна буде тримати на значно нижчому рівні.
Не блокуйте потік повітря
Якщо ви думали про те, аби оновити обстановку у вашому домі, листопад може бути найкращим місяцем для цього. Головне – переконайтеся, що жодні меблі чи інші речі не перекривають батареї та вентиляційні отвори. Так ви забезпечите циркуляцію повітря по всій кімнаті, пише Better Homes&Gardens.
