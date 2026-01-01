Навіщо на терку наносити олію: цей розкішний лайфхак захочуть повторити всі
- Лайфхак для натирання буряка: використовуйте поліетиленовий пакет під теркою, щоб уникнути забруднення дошки.
- Лайфхак для натирання сиру: змастіть терку олією, щоб сир легко ковзав і не прилипав.
Терку ми досить часто використовуємо у побуті, але не всі знають кулінарні секрети, які спростять нам життя. До прикладу, є 2 цікаві лайфхаки з натиранням буряка та сиру, які сподобаються всім.
Натирання продуктів на терці – швидкий процес, але має певні нюанси, пише 24 Канал з посиланням на тікток-сторінку блогерки Софії Сізової. Сир при натиранні доволі щільно прилягає до кухонного інструменту, тому терку після використання треба ретельно мити.
А от з буряком ситуація ще гірша. Від натирання яскравого овоча у нас не лише червоніють руки, але й сильно зафарбовується дошка. Усіх цих неприємностей можна легко уникнути.
Як правильно натирати буряк?
Для легкого натирання буряка потрібно скористатися звичайним поліетиленовим пакетом. Достатньо його лише підкласти під терку, а буряк помістити всередину. Завдяки цій дії овоч залишиться натертим в пакеті, а обробна дошка залишиться чистою.
Як правильно натирати сир?
Під час натирання сир прилипає до терки й навіть злипається всередині, ускладнюючи процес. Уникнути цієї проблеми доволі просто. Треба лише перед натиранням сиру трішки змастити терку соняшниковою олією. Завдяки цьому прийому сир буде легко ковзати й не забруднить кухонний інструмент.
Лайфхак з теркою, який легко повторити: дивіться відео
Блогерка тікток-сторінки "Вікторія готує", розповіла ще один цікавий лайфхак з теркою. Виявляється, що бокова сторона терки може використовуватися для створення спіралей з картоплі для чипсів або рівномірного запікання. Блогерка пропхала у картоплину шпажку всередину й прокручувала до кінця, аж поки на фіналі не вийшла красиво нарізана картопля на тонкі слайси.
Які ще є цікаві лайфхаки?
Використання картоплі для освітлення кімнати потребує мідного дроту, оцинкованих саморізів, п'яти картоплин та діода.
Щоб легко почистити волоські горіхи, потрібно закип'ятити воду, замочити в ній горіхи на 20 хвилин, а потім розколоти руками.
