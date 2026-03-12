Легендарний сорт моркви, який дає 5 відер з грядки: сусіди будуть здивовані

Моркву в Україні починають сіяти, коли ґрунт прогрівається до стабільних 5 – 7°C тепла. Це означає, що вже з середини березня можна братися за посадку. Щоб отримати багато врожаю, варто придбати найкращий сорт моркви.

Досвідчені городники вже тривалий час використовують один сорт, перевагою якого є те, що він не потребує якогось особливого ґрунту, пишуть "Добрі новини".

Який сорт моркви є найкращим?

Навіть хороші дачники неодноразово помічали ситуацію, коли кілька місяців поспіль доглядаєш за городиною, а в результаті плоди маленькі, дрібні й горбаті. Проблема може ховатися не в догляді чи поганій ділянці, а в невдалому сорті.

Вважається, що сорт "Шантане" є легендарним, оскільки на будь-якій грядці дає небачений урожай. Сорт приживається в будь-яких умовах і не потребує навіть ретельного догляду. Варто лише прорідити грядки, щоб плоди мали змогу краще рости.

Навіть з однієї грядки можна отримати 5 відер моркви. Коренеплоди вирізняються формою конуса, короткою довжиною й товстою товщиною. Завдяки цій формі овочі легко пробивають важкий чи глинистий ґрунт, тоді як тонкі й довгі сорти зупиняються в рості й деформуються.



Коренеплоди мають форму конуса / Фото Pexels

Морква виростає рівною та щільною, з солодкою та соковитою м’якоттю. Дачники люблять сорт за те, що він довго зберігається в погребі. Від часу збору урожаю з середини вересня коренеплоди здатні пролежати до самої весни.

Садити моркву можна на будь-якій вільній грядці, проте краще все ж таки обрати сонячне місце й не забувати про полив у посушливі дні.

Садити моркву варто на тій ділянці, де минулого року росла картопля, пише Interia Kobieta. Така сівозміна знижує ризик шкідників та покращує врожайність. Картопля робить ґрунт пухким, тож це ідеально підходить для формування коренеплодів, проте все ж таки вимагає внесення добрив, оскільки картопля виснажує землю.

Які поради ще треба знати дачникам?