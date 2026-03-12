Опытные огородники уже длительное время используют один сорт, преимуществом которого является то, что он не требует какого-то особого грунта, пишут "Хорошие новости".

Какой сорт моркови является самым лучшим?

Даже хорошие дачники неоднократно замечали ситуацию, когда несколько месяцев подряд ухаживаешь за овощами, а в результате плоды маленькие, мелкие и горбатые. Проблема может скрываться не в уходе или плохом участке, а в неудачном сорте.

Считается, что сорт "Шантане" является легендарным, поскольку на любой грядке дает невиданный урожай. Сорт приживается в любых условиях и не требует даже тщательного ухода. Стоит только проредить грядки, чтобы плоды имели возможность лучше расти.

Даже с одной грядки можно получить 5 ведер моркови. Корнеплоды отличаются формой конуса, короткой длиной и толстой толщиной. Благодаря этой форме овощи легко пробивают тяжелую или глинистую почву, тогда как тонкие и длинные сорта останавливаются в росте и деформируются.



Корнеплоды имеют форму конуса / Фото Pexels

Морковь вырастает ровной и плотной, со сладкой и сочной мякотью. Дачники любят сорт за то, что он долго хранится в погребе. От времени сбора урожая с середины сентября корнеплоды способны пролежать до самой весны.

Сажать морковь можно на любой свободной грядке, однако лучше все же выбрать солнечное место и не забывать о поливе в засушливые дни.

Сажать морковь стоит на том участке, где в прошлом году рос картофель, пишет Interia Kobieta. Такой севооборот снижает риск вредителей и улучшает урожайность. Картофель делает почву рыхлой, поэтому это идеально подходит для формирования корнеплодов, однако все же требует внесения удобрений, поскольку картофель истощает землю.

Какие советы еще надо знать дачникам?