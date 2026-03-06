Саме тому городники почали звертати увагу на японський спосіб вирощування огірків, пише "Сенсація". Технологія досить корисна, оскільки допомагає створити сприятливі умови для рослин навіть там, де вони не дуже добре ростуть.

Чим корисний японський метод вирощування огірків?

Головна ідея цього способу полягає у висаджуванні огірків не в грядку, а в мішки, заповнені спеціальною ґрунтовою сумішшю. Завдяки цьому коренева система отримує більш стабільне середовище для розвитку й не страждає від холодного ґрунту.

Такий підхід дозволяє краще контролювати температуру, вологість та склад ґрунту. У результаті рослини почнуть активніше рости й формуватимуть більше плодів.



Якісний метод вирощування пришвидшить ріст огірків / Фото Pinterest

Що покласти у мішки для вирощування?

Для вирощування огірків використовуються міцні мішки об’ємом 40 – 50 літрів. У нижній частині потрібно зробити кілька отворів для дренажу, щоб надлишок води міг вільно виходити. Така дія допоможе уникнути загнивання коріння.

Мішки заповнюють поживною сумішшю, яка складається з половини садової землі, чверті перегною чи добре перепрілого компосту та чверті матеріалу, що розпушує ґрунт. Для цього підійде пісок чи перліт. Завдяки цій суміші ґрунт стане легшим та повітропроникним, тож це сприятиме активному розвитку коренів.

Де тримати мішки?

Щоб огірки добре росли, важливо правильно обрати місце. Рослинам потрібно достатньо сонячного світла, тому мішки варто тримати на відкритій та добре освітленій ділянці.

Рослини рекомендовано вберігати від сильних протягів, тому бажано обрати місце з циркуляцією повітря, де не буде постійного холодного вітру. Для високорослих сортів варто одразу встановити опори, щоб пагони могли рости вгору.

Коли можна сіяти огірки?

Дачники кажуть, що найкраще висівати огірки чи висаджувати розсаду після того, як мине загроза весняних заморозків. Саме стабільна температура й теплий ґрунт допоможуть рослина швидше рости.

Для тих, хто планує вирощувати рослини на відкритому ґрунті, варто скористатися сівозміною. Interia Kobieta пише, що грядку після огірків варто засадити цибулею, салатом, селерою, капустяними культурами, кропом, цибулею та буряком.

