Коричнева туш замість чорної: кому вона насправді пасує

Більшість жінок звикли використовувати чорну туш для вій, проте останні кілька сезонів коричнева туш набуває популярності, оскільки робить погляд акцентнішим.

Фахівці відзначають, що туш шоколадного відтінку здатна зробити погляд теплішим, а сліди від недоспаної ночі на очах – менш помітними, пише Elle. Зіркова візажистка Альона Антонова розповіла, кому ця туш підходить та як її правильно використовувати для створення гарного макіяжу.

Кому підійде коричнева туш?

Коричнева туш виглядає дуже ніжно, але підійде не всім дівчатам. Найкраще вона пасує блондинкам та світловолосим дівчатам. Коли вії темніші чи підходять до кольору волосся, то коричнева туш буде досить доречна.

Та якщо волосся темніше за вії, то цього контрасту буде недостатньо. Проте власниці різних типів зовнішності зможуть підібрати ідеальний для себе відтінок. Візажистка рекомендує вибирати темно-коричневий холодний відтінок без рудого підтону. Альона Антонова радить бюджетний варіант від бренду Kiko Milano.

Коричнева туш підійде дівчатам з контрасною зовнішністю для створення денних образів. Для м’яких образів варто уникати чорних відтінків – коричнева туш виглядає набагато природніше.



Коричнева туш ефектно виглядає / Фото Pinterest

Світлим та русявим дівчатам коричнева туш підійде навіть для створення вечірнього образу, бо часом чорна туш може виглядати на віях різкою та грубою. Для білявок коричнева туш підійде у відтінку молочного шоколаду, а темнішим дівчатам слід обирати глибокий коричневий чи темний відтінок бельгійського шоколаду.

Коли не варто використовувати коричневу туш?

Візажистка зазначила, що коричневі тіні не підходять, якщо тіні чи підводка темніші. У такому випадку вії будуть не зовсім виразними. Варто запам’ятати основне правило: туш повинна бути найтемнішим акцентом в макіяжі.

