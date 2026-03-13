Коричневая тушь вместо черной: кому она на самом деле подходит

Большинство женщин привыкли использовать черную тушь для ресниц, однако последние несколько сезонов коричневая тушь приобретает популярность, поскольку делает взгляд более акцентным.

Специалисты отмечают, что тушь шоколадного оттенка способна сделать взгляд теплее, а следы от бессонной ночи на глазах – менее заметными, пишет Elle. Звездная визажистка Алена Антонова рассказала, кому эта тушь подходит и как ее правильно использовать для создания красивого макияжа.

Читайте также Юбка из 90-х возвращается в моду: теперь за ней все сходят с ума

Кому подойдет коричневая тушь?

Коричневая тушь выглядит очень нежно, но подойдет не всем девушкам. Лучше всего она подходит блондинкам и светловолосым девушкам. Когда ресницы темнее или подходят к цвету волос, то коричневая тушь будет весьма уместна.

Но если волосы темнее ресниц, то этого контраста будет недостаточно. Однако обладательницы различных типов внешности смогут подобрать идеальный для себя оттенок. Визажистка рекомендует выбирать темно-коричневый холодный оттенок без рыжего подтона. Алена Антонова советует бюджетный вариант от бренда Kiko Milano.

Коричневая тушь подойдет девушкам с контрастной внешностью для создания дневных образов. Для мягких образов стоит избегать черных оттенков – коричневая тушь выглядит намного естественнее.



Коричневая тушь эффектно выглядит / Фото Pinterest

Светлым и русым девушкам коричневая тушь подойдет даже для создания вечернего образа, потому что порой черная тушь может выглядеть на ресницах резкой и грубой. Для блондинок коричневая тушь подойдет в оттенке молочного шоколада, а темным девушкам следует выбирать глубокий коричневый или темный оттенок бельгийского шоколада.

Когда не стоит использовать коричневую тушь?

Визажистка отметила, что коричневые тени не подходят, если тени или подводка темнее. В таком случае ресницы будут не совсем выразительными. Стоит запомнить основное правило: тушь должна быть самым темным акцентом в макияже.

