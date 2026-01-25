Посудомийна машина – це неймовірний помічник на кухні. Мало того, що вона позбавляє вас необхідності вручну мити посуд, так ще й може зробити це значно якісніше, ніж під час звичайного чищення руками, пише Martha Stewart. Втім, кілька предметів всередину ставити все ж не варто.
Який посуд не можна мити у посудомийній машині?
Порцеляна
Попри прогрес у матеріалах, які можна мити у посудомийці, вишуканий фарфор та порцеляна – це те, що краще чистити вручну. Хімія у мийних засобах може призвести до стирання фарби та навіть відколювання частин посуду.
Окрім того, розмір вишуканої порцеляни зазвичай відрізняється від стандартного розміру тарілок, і через це вона може багато рухатися у посудомийці, що призведе до додаткових пошкоджень.
Деякий пластик
Чимало пластикових виробів можна чистити у посудомийці без проблем – втім, деякі види пластику краще лишити у раковині. Завжди перевіряйте знаки на пластиковому посуді перед тим, як піддавати його тривалому впливу гарячої води: деякі види можуть розплавитися та не тільки зіпсуватися, але й пошкодити саму посудомийку.
Дерев'яний посуд
Будь-то дерев'яна лопатка, ложка чи обробна дошка, краще всі ці речі мити вручну. Мило та гаряча вода можуть потрапити у мікротріщини дерева, якщо матеріал піддавати їхньому впливу надто довго. Зрештою це призведе до появи цвілі та плісняви, пише Southern Living.
Неемальований чавун
Як правило такий посуд краще не ставити у посудомийні машини. І тиск води, і мийні засоби не тільки можуть призвести до появи іржі на посуді, але й видалять цінні олії, що накопичуються на каструлях з часом. Якщо чавун неемальований, його варто мити тільки водою та вологою ганчіркою, взагалі без використання мийного засобу.
Крихке скло
Хоч як це ризиково, чимало людей все ще намагаються мити делікатні келихи у посудомийці. Це може призвести не тільки до того, що посуд потріскається та зіпсується – він може розбитися прямо під час циклу миття, створюючи всередині посудомийної машини небезпечний безлад, з яким доведеться мати справу.
