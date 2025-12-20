Свіжий і пружний матрац – це основа гарного сну. І допомогти у цьому може елементарна сода, розповідає 24 Канал з посиланням на портал Kobieta Interia.

Цікаво Фольга, 5 хвилин – і ваш холодильник не намерзатиме: лайфхак на мільйон

Навіщо сипати соду на матрац?

Найперше – абсорбація. Сода чудово поглинає запахи та речовини. Насправді у цьому їй практично немає рівних. Тож сода точно допоможе зберегти свіжість матраца на тривалий час.

Неочевидний спосіб доглядати за матрацом / Фото Freepik

Також сода чудово впорається з бактеріями та грибками – кращий антисептик ще треба пошукати. І головне: вона дешева та не викликає алергії. Тому такий засіб буде доречним у будь-якому домі.

До речі, знайти пральний порошок, кондиціонер для білизни, кисневий порошок за найкращими цінами можна на Prom. А ще сушарки, гель для прання, капсули і купу всього для дому. Якщо оформите підписку Smart – доставка з Прому буде безкоштовна.

Як правильно сипати соду на матрац?

Треба рівномірно посипати поверхню матраца харчовою содою. Залишаємо на кілька годин, в ідеалі – на ніч. Потім треба пропилососити матрац та протерти вологою ганчіркою, підказує Onet.

Для підсилення ефекту свіжості можна додати до соди краплю ефірної олії. А якщо на матраці є пляма, виведіть її за допомогою пасти з соди та води.

Поради, які стануть у пригоді