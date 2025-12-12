Грудень – це ідеальний період для того, аби закінчити садові роботи висадкою кількох видів квітів на клумбах, повідомляє 24 Канал з посиланням на Homes&Gardens.

Які квіти можна посадити у грудні?

Журавець

Журавець також відомий під назвою морозостійка герань – і сама вона натякає, що рослину ще не пізно сіяти у грудні. Вона не потребує особливого догляду та її легко виростити з насіння. Існують тисячі різних видів журавця – тож будь-який садівник може обрати квітку собі до вподоби.

Розрив-трава

Розрив-трава – це популярна рослина, що ідеально доповнить практично будь-яку клумбу. Вона рясно цвіте, невибаглива у догляді та яскрава. Особливо корисна вона для "лінивих" квітникарів тим, що не потребує обрізки відцвілих головок квітів після цвітіння.

Ротики

Ротики, або ж антиринуми – це популярні вже десятиліттями квіти, адже вони цвітуть у різних кольорах та ідеально виглядають у високих клумбових композиціях. Добре підходять ротики і для садів, і для букетів у вазах, адже можуть стояти після зрізання до двох тижнів.

Запашний горошок

Зазвичай цю рослину засівають або восени, або вже рано навесні – та якщо ви не встигли зробити цього у листопаді, грудень також підходить, пише Gardeners World. Сіяти квіти потрібно під укриттям, незалежно від того, чи ви розбили клумбу у теплиці, чи на ґанку.

Лаврентія

Це кущисті, зимостійкі однорічні квіти, що можуть потішити зіркоподібним ароматним цвітінням. Насіння висівають під склом взимку, і важливо зробити це на світлому місці.

Що ще потрібно знати садівникам?