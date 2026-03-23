Експерти зазначають, що найкраще косити газони вранці чи ближче до другої половини дня, пише Express.

У які години стригти газон?

Для тих, хто планує взятися за газонокосарку, експерти радять обрати оптимальний час для косіння – це приблизно 10 година ранку чи 15 година дня. Дехто косить дуже рано, але цей час не зовсім підходить, оскільки через вологу трава не буде рівно зрізатися.

Косіння опівдні в спекотну пору створює стрес для рослини, а ввечері після зрізання траві потрібен час на відновлення, а нічна волога може сприяти розвитку грибків.

Під час першого косіння в сезоні варто бути акуратними. Зрізати можна не більше третини висоти трави. Цього буде цілком достатньо, щоб освіжити газон без шкоди. Занадто коротке косіння послабить рослини, сприяючи формуванню поверхневої кореневої системи й зробить газон більш вразливим до посухи та хвороб.



Садівники не радять стригти газон повністю під нуль. Частину ділянки можна навіть залишити у природному вигляді, щоб дати можливість вирости польовим квітам.

Зверніть увагу, що траву потрібно стригти тоді, коли вона досягне 8 – 10 сантиметрів. Ґрунт повинен бути сухим, а температура повітря – перевищувати 10 градусів тепла. Під час першого косіння траву варто вкоротити на 1 – 2 сантиметри.

