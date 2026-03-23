Моркву садять на грядках так само активно, як і цибулю, картоплю чи інші найважливіші овочі. Саме тому городник Джеймі Волтон показав у своєму інстаграмі простий та ефективний метод, який допоможе насінню швидко та рівномірно проростати.

Звичайна дерев’яна дощечка перетворить сіяння на простий та легкий процес.

Як швидко посіяти моркву?

Крок 1 – підготовка грядки

Ґрунт для посадки моркви має бути розпушений та без грудочок. Дерев’яна дошка під час посадки стане чудовим засобом для формування рівних та неглибоких борозенок. Садівник показав, як притискає її до землі, щоб створити ряд завглибшки 2 – 3 сантиметри.

Крок 2 – замочування насіння

Після формування ряду дошкою його треба полити. Тим часом насіння моркви краще замочити на годину, щоб активувати проростання. Далі традиційно моркву густо висівають, а далі проріджують, щоб коренеплоди мали місце для росту.

Крок 3 – накривання

Насіння далі засипають компостом і вирівнюють поверхню. Після цього ряд треба полити водою й накрити дошкою, щоб не дати насінню висохнути.

Крок 4 – догляд

Насіння проростає через 14 днів після посадки. Часом вони можуть з’явитися й через 10 днів, тому стан грядки періодично перевіряють. При появі перших сходів дошку прибирають і дозволяють моркві рости за природних умов.

Цей метод городника дозволяє отримати рівномірні сходи й досягнути стабільного результаті у вирощуванні овочів.

Як легко посіяти моркву: дивіться відео

Який сорт моркви дає великий урожай?

Сорт "Шантане" вважається найкращим, оскільки на будь-якій грядці дає небачений урожай, пишуть "Добрі новини". Сорт приживається в будь-яких умовах і не потребує навіть ретельного догляду. Варто лише прорідити грядки, щоб плоди мали змогу краще рости.

Коренеплоди вирізняються формою конуса, короткою довжиною й товстою товщиною. Завдяки цій формі овочі легко пробивають важкий чи глинистий ґрунт, тоді як тонкі й довгі сорти зупиняються в рості й деформуються.

