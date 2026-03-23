Эксперты отмечают, что лучше всего косить газоны утром или ближе ко второй половине дня, пишет Express.

В какие часы стричь газон?

Для тех, кто планирует взяться за газонокосилку, эксперты советуют выбрать оптимальное время для кошения – это примерно 10 часов утра или 15 часов дня. Некоторые косят очень рано, но это время не совсем подходит, поскольку из-за влаги трава не будет ровно срезаться.

Кошение в полдень в жаркое время создает стресс для растения, а вечером после срезания траве нужно время на восстановление, а ночная влага может способствовать развитию грибков.

Во время первого кошения в сезоне стоит быть аккуратными. Срезать можно не более трети высоты травы. Этого будет вполне достаточно, чтобы освежить газон без вреда. Слишком короткое кошение ослабит растения, способствуя формированию поверхностной корневой системы и сделает газон более уязвимым к засухе и болезням.



Садоводы не советуют стричь газон полностью под ноль. Часть участка можно даже оставить в естественном виде, чтобы дать возможность вырасти полевым цветам.

Обратите внимание, что траву нужно стричь тогда, когда она достигнет 8 – 10 сантиметров. Почва должна быть сухой, а температура воздуха – превышать 10 градусов тепла. Во время первого кошения траву стоит укоротить на 1 – 2 сантиметра.

