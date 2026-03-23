Йдеться про гігантський борщівник, пише Express. У Великій Британії він визнаний найнебезпечнішою рослиною. В Україні борщівник Сосновського також росте, особливо на занедбаних полях.

Одна рослина дає до 100 тисяч насінин. І навіть якщо знищити значну частину рослини, великий банк насіння у ґрунті забезпечить появу нових сходів продовж кількох років.

Чому борщівник такий небезпечний?

Інвазивна та агресивна рослина походить з Азії. Рослина з’явилася в Україні на початку 1950-х років, коли її почали культивувати як перспективну силоносну культуру для худоби.

Борщівник впровадили як дешевий та невибагливий корм, але через гіркий присмак молока у корів та агресивне поширення – експеримент зупинили, проте рослина встигла здичавіти. Борщівник настільки небезпечний, що до нього ніколи не можна доторкатися руками.

Навіть незначний доторк рукою чи ногою може залишити пухирі, які триматимуться на шкірі роками.

Сік рослини викликає болючі пухирі, які можуть з’явитися через 24 – 48 годин після контакту. Пухирі можуть повторюватися протягом місяців і навіть років. У деяких випадках люди зверталися за медичною допомогою впродовж тривалого періоду,

– зазначили експерти.

Саме сік борщівника призводить до опіків. У ньому міститься фурокумарин, який робить шкіру надзвичайно чутливою до сонячного світла. Якщо сік потрапить на шкіру, а потім вона піддасться впливу сонця, на ній можуть утворитися сильні пухирі.

На певній ділянці шкіри пухирі можуть повторюватися протягом місяців і навіть років. Це явище має назву фітотоксичність.



Борщівник ніколи не можна чіпати руками / Фото Pinterest

Щоб уникнути можливих проблем – усім рекомендують за будь-яких умов уникати контакту зі шкірою. Навіть контакт зі зрізаною рослиною може призвести до потрапляння соку на шкіру.

У пік свого росту борщівник може досягати від 1 до 2 метрів у довжину. Стебла цієї рослини – зелені, часто мають фіолетові плямки з жорсткими білими волосками. Листя трохи схоже на ревінь, а квіти виглядають як парасолькоподібні головки, з’являються на рослині у червні та липні.

Експерти радять вже зараз позбутися борщівника з городу, поки він ще не почав рости. На сайті "Яскрава клумба" пише, що для виведення рослини потрібно викопати коріння.

Це один з найпростіших, хоч і найенерговитратніших методів. Проте це слід робити регулярно, щоб запобігти його розмноженню. Коріння треба викопувати лопатою цілком, оскільки навіть невеликі залишки можуть відновити ріст рослини.

