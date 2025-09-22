Догляд за туями – коли їх садити та як це робити правильно
- Туї можна висаджувати як навесні, так і восени, враховуючи кліматичні умови та розташування ділянки.
- Правильна посадка передбачає вибір освітленого місця, підготовку ями, контроль за кореневою шийкою та регулярний полив.
Туї – це практично ідеальні декоративні дерева, що добре впишуться у будь-яке подвір'я. А осінь – це гарний час, аби додати кілька нових саджанців на ділянку.
Серед туй зустрічають і дерева, і чагарники. Та пори різноманіття у видах та сортах, догляд за рослинами досить подібний, повідомляє 24 Канал з посиланням на GradinaMax. Тож слід розібратися, коли висаджувати дерева, аби вони якнайкраще прижилися.
Цікаво Чому не можна викидати кавову гущу: це добриво здивує навіть досвідчених садівників
Коли висаджувати туї?
Посадку туї можна проводити не тільки навесні, але й восени. Та для того, аби визначити найкращий час для посадки дерева, слід обов'язково врахувати кілька факторів:
- у м'якому кліматі посадку можна без побоювань проводити восени;
- якщо тую плануєте садити на відкритій та сонячній ділянці, краще все ж дочекатися ранньої весни;
- якщо плануєте садити туї восени, тоді потрібно розрахувати час так, аби саджанці прижилися до перших холодів.
А ось влітку садити туї не радять через сильну спеку – і коренева система не встигне розростися, а дерево загине, пише Dendro protect. Втім, можливі винятки, якщо літо виявилося досить прохолодним. Якщо ж вже обставини склалися так, що дерево довелося посадити влітку, дуже важливо забезпечити для саджанця якісний рясний полив, а також захист від сонця.
Якщо садите тую з горщика, можна робити це з весни до осені, але найкращим періодом все ж буде квітень – травень, аби рослина встигла як слід адаптуватися. Якщо обираєте для посадки осінь, дуже важливо на зиму молоді рослини укутувати та мульчувати.
Тую можна садити восени / Фото Pexels
Як правильно садити туї?
Передусім важливо обрати найкраще місце – воно має бути добре освітлене, але не перебувати весь час під прямими сонячними променями.
Та під час посадки потрібно зважати і на ще один неочевидний спершу фактор – сусідство з іншими рослинами. Туя добре уживається з іншими хвойниками, зокрема з гортензією, акацією, спіреєю.
Натомість біля півоній, айстр та берез краще її не садити.
Ось як садити тую:
- підготуйте посадкову яму, що буде трохи більша за земляну грудку деревця;
- саджанець занурте у яму та засипте родючим ґрунтом, трохи ущільнюючи його;
- перевірте, чи коренева шийка розташована вище за рівень землі;
- слідкуйте за поливом. Радять також додати у воду препарат, що стимулюватиме утворення коріння.
Що ще потрібно зробити восени садівникам?
- Перед настанням зими троянди дуже важливо правильно підживити. Та є добрива, які вносити не можна – зокрема ті, що містять азот, адже вони тільки спровокують новий ріст, чого варто уникати восени.
- Також після збору картоплі можна починати висадку сидератів – рослин, що допоможуть відновити ґрунт та збагатять його поживними речовинами. Тоді урожай наступного року приємно потішить.
Часті питання
Коли найкраще висаджувати туї?
Туї можна висаджувати як навесні, так і восени. У м'якому кліматі без побоювань можна висаджувати восени, але на відкритих сонячних ділянках краще дочекатися ранньої весни. Якщо висаджувати восени, потрібно розрахувати час так, аби саджанці прижилися до перших холодів.
Які умови необхідні для успішної посадки туї?
Для успішної посадки туї необхідно вибрати добре освітлене місце, але уникати прямих сонячних променів. Також важливо враховувати сусідство з іншими рослинами — туя добре уживається з хвойниками, але не з півоніями, айстрами та березами.
Що потрібно зробити садівникам восени перед настанням зими?
Перед настанням зими садівникам важливо правильно підживити троянди, уникаючи добрив з азотом, щоб не спровокувати новий ріст. Також після збору картоплі можна починати висадку сидератів, які допоможуть відновити ґрунт та збагатять його поживними речовинами.