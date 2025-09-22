Туи – это практически идеальные декоративные деревья, которые хорошо впишутся в любой двор. А осень – это хорошее время, чтобы добавить несколько новых саженцев на участок.

Среди туй встречают и деревья, и кустарники. И поры многообразия в видах и сортах, уход за растениями достаточно подобный, сообщает 24 Канал со ссылкой на GradinaMax. Поэтому следует разобраться, когда высаживать деревья, чтобы они лучше прижились.

Интересно Почему нельзя выбрасывать кофейную гущу: это удобрение удивит даже опытных садоводов

Когда высаживать туи?

Посадку туи можно проводить не только весной, но и осенью. Но для того, чтобы определить лучшее время для посадки дерева, следует обязательно учесть несколько факторов:

в мягком климате посадку можно без опасений проводить осенью;

если тую планируете сажать на открытом и солнечном участке, лучше все же дождаться ранней весны;

если планируете сажать туи осенью, тогда нужно рассчитать время так, чтобы саженцы прижились до первых холодов.

А вот летом сажать туи не советуют из-за сильной жары – и корневая система не успеет разрастись, а дерево погибнет, пишет Dendro protect. Впрочем, возможны исключения, если лето оказалось достаточно прохладным. Если же уж обстоятельства сложились так, что дерево пришлось посадить летом, очень важно обеспечить для саженца качественный обильный полив, а также защиту от солнца.

Если сажаете тую из горшка, можно делать это с весны до осени, но лучшим периодом все же будет апрель – май, чтобы растение успело как следует адаптироваться. Если выбираете для посадки осень, очень важно на зиму молодые растения укутывать и мульчировать.



Тую можно сажать осенью / Фото Pexels

Как правильно сажать туи?

Прежде всего важно выбрать лучшее место – оно должно быть хорошо освещено, но не находиться все время под прямыми солнечными лучами.

Но при посадке нужно учитывать и еще один неочевидный сначала фактор – соседство с другими растениями. Туя хорошо уживается с другими хвойниками, в частности с гортензией, акацией, спиреей.

Зато возле пионов, астр и берез лучше ее не сажать.

Вот как сажать тую:

подготовьте посадочную яму, что будет немного больше земляного кома деревца;

саженец погрузите в яму и засыпьте плодородным грунтом, немного уплотняя его;

проверьте, расположена ли корневая шейка выше уровня земли;

следите за поливом. Советуют также добавить в воду препарат, что будет стимулировать образование корней.

Что еще нужно сделать осенью садоводам?