Лілії – це одні з улюблених багаторічників для багатьох людей. Та для того, аби наступного року вони потішили чималим цвітінням, потрібно висадити їх вчасно. –

Посадка лілій – це завдання, для якого потрібно підібрати ідеальний час, повідомляє 24 Канал з посиланням на Birds&Blooms. Садити квіти можна як навесні, так і восени, і кожна пора року має свої переваги.

Цікаво Троянди виростуть казковими: скористайтеся одним добривом восени

Коли садити лілії у саду?

Осінь трохи поблажливіша для посадки цибулин, але все ж найкращим часом для висадки лілій вважається весна. Річ у тому, що лілії, придбані навесні, до того всю зиму зберігалися у контрольованих умовах, і дуже прагнуть прорости.

Садівниця Ванесса Елмс розповіла, що після посадки одного й того ж сорту лілій у два різні сезони, вона помітила, що весняна посадка все ж забезпечує сильніший початок росту та швидше цвітіння.

У цибулин, посаджених восени, наступного року ми бачимо скромне цвітіння, і висота рослини не буде стандартною для цього сорту, – поділилася вона.

Натомість весняна посадка дасть набагато кращі результати. Тож краще викопати цибулини лілій восени, а ось посадку відкласти до весняного періоду.



Лілії найкраще садити навесні, а не восени / Фото Pexels

Як садити лілії?

Під час посадки цибулини потрібно заглиблювати на 20 – 25 сантиметрів від верхівки цибулини до поверхні ґрунту. Та якщо в регіоні протягом дня досить спекотно, потрібно додати додаткові 10 сантиметрів, пише Garden Design.

Також радять висаджувати лілії на піднятих грядках, аби забезпечити для них найкращий дренаж. До того ж квіти виглядатимуть найкраще, якщо їх садити групами по три чи навіть більше цибулин. А у районах, де випадає багато опадів, цибулини радять садити набік, аби уникнути гниття.

Також потрібно врахувати кислотність ґрунту – якщо вона висока, садівники радять додати трохи вапна у землю під час посадки.

Що ще потрібно знати про посадку рослин у саду?