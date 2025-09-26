Найкращий час для посадки лілій – одиниці знають секрет
- Осінь вважається кращим часом для посадки цибулин лілій, але весняна посадка забезпечує сильніший ріст та швидше цвітіння.
- Цибулини лілій слід заглиблювати на 20-25 см, а в спекотних регіонах додавати ще 10 см, висаджувати їх краще на піднятих грядках для кращого дренажу.
Лілії – це одні з улюблених багаторічників для багатьох людей. Та для того, аби наступного року вони потішили чималим цвітінням, потрібно висадити їх вчасно. –
Посадка лілій – це завдання, для якого потрібно підібрати ідеальний час, повідомляє 24 Канал з посиланням на Birds&Blooms. Садити квіти можна як навесні, так і восени, і кожна пора року має свої переваги.
Коли садити лілії у саду?
Осінь трохи поблажливіша для посадки цибулин, але все ж найкращим часом для висадки лілій вважається весна. Річ у тому, що лілії, придбані навесні, до того всю зиму зберігалися у контрольованих умовах, і дуже прагнуть прорости.
Садівниця Ванесса Елмс розповіла, що після посадки одного й того ж сорту лілій у два різні сезони, вона помітила, що весняна посадка все ж забезпечує сильніший початок росту та швидше цвітіння.
У цибулин, посаджених восени, наступного року ми бачимо скромне цвітіння, і висота рослини не буде стандартною для цього сорту, – поділилася вона.
Натомість весняна посадка дасть набагато кращі результати. Тож краще викопати цибулини лілій восени, а ось посадку відкласти до весняного періоду.
Лілії найкраще садити навесні, а не восени / Фото Pexels
Як садити лілії?
Під час посадки цибулини потрібно заглиблювати на 20 – 25 сантиметрів від верхівки цибулини до поверхні ґрунту. Та якщо в регіоні протягом дня досить спекотно, потрібно додати додаткові 10 сантиметрів, пише Garden Design.
Також радять висаджувати лілії на піднятих грядках, аби забезпечити для них найкращий дренаж. До того ж квіти виглядатимуть найкраще, якщо їх садити групами по три чи навіть більше цибулин. А у районах, де випадає багато опадів, цибулини радять садити набік, аби уникнути гниття.
Також потрібно врахувати кислотність ґрунту – якщо вона висока, садівники радять додати трохи вапна у землю під час посадки.
